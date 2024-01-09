5 лучших книг для саморазвития по версии "Клео.ру"

Хороших произведений написано много, плохих – еще больше. Вместо скучного и бессмысленного чтива крайне важно найти полезную и интересную литературу. Женский журнал "Клео.ру" представляет 5 лучших книг для саморазвития, которые меняют жизнь к лучшему.

1. Геше Майкл Роуч "Как работает йога"

С одной стороны это впечатляющая история о молодой девушке, с другой – энциклопедия мудрости. Книга знаменитого буддийского учителя дает ответы на самые главные вопросы, которыми задается каждый человек.

2. Джон Стрелеки "Кафе на краю земли"



Полноценная книга-мотиватор. В чем смысл существования и как реализовать свое предназначение? Выражаясь в простой и понятной форме, автор подталкивает читателя на верный жизненный путь.

3. Вадим Зеланд "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов"



Знакомство с тайнами мироздания и ключ к исполнению своих желаний. Первая часть этой эзотерической серии книг – как посвящение в искусство управления своей судьбой.

4. Дэйл Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить"



Порой, чтобы быть счастливым, достаточно изменить свое отношение к вещам и событиям. Эта книга Карнеги – доступный антидепрессант и практическое руководство к размеренной и продуктивной жизни.

5. Ошо "Любовь. Свобода. Одиночество"



Одиночество – подарок свыше, а любовь невозможна без свободы. Эта книга – проводник к пониманию, откуда возникает ревность, почему распадаются семьи и где почерпнуть силы все изменить.



