Шесть лет как один день: история любви Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

9 января 2024 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину свадьбы. Шесть лет в браке, похоже, пролетели как один день. Редакция "Клео.ру" рассказывает, как начиналась история любви звездной пары.

Начало отношений

До того как у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко завязались отношения, футболист "Локомотива" был дважды женат . Его второй супругой стала Ольга Бузова. Этот союз считали идеальным, однако в декабре 2016-го стало известно о расставании звездной блондинки и спортсмена.

По словам Дмитрия Тарасова, с обладательницей титула "Вторая вице-мисс Россия-2014" Анастасией Костенко он познакомился за месяц до официального развода. Судьбоносная встреча произошла в компании общих друзей. Отношения пары развивались стремительно.

Началось все с переписки в соцсети, а после футболист попросил телефон у очаровавшей его красотки. С начала января 2017 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали проводить все больше времени вместе.





Предложение руки и сердца

На заре бурного романа Анастасия Костенко опубликовала в соцсети кадры того, как возлюбленный сделал ей предложение. На снимках красовались роскошные апартаменты и бассейн, на дне которого было написано "Я люблю тебя, Анастасия!". После этого модель опубликовала и фото с кольцом на руке. Не оставалось сомнений, что дело идет к браку.

Свадьба и венчание

А 9 января 2018 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально поженились. Также пара решила обвенчаться. Церемония прошла в Новоспасском монастыре. Отмечали торжество в зале московского отеля на Тверской. Из гостей на празднике присутствовали друзья и коллеги пары. Вели свадьбу Николай Басков и Виктория Лопырева.





Дети

По словам Тарасова, в браке с Костенко исполнилась его мечта о большой семье. Сейчас супруги воспитывают троих детей: пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и двухлетнего Алексея. Совсем скоро в доме Тарасовых на свет появится четвертый ребенок – Анастасия беременна. Поскольку у футболиста есть дочь и от первой жены Оксаны Пономаренко, он готовится стать папой уже в пятый раз.

Чугунная свадьба

Шесть лет в браке по народным традициям называются чугунной свадьбой. Почему чугунной? Этот металл, несмотря на свою кажущуюся прочность, очень хрупкий, если по нему сильно ударить.

Скандальная ситуация в декабре 2021-го, кажется, оказалась символичной. Дмитрий Тарасов пришел на концерт к своей бывшей жене Ольге Бузовой. После этого поклонники пары, затаив дыхание, переживали, что случится самое худшее. Однако буря миновала. Любовь прошла испытания и стала еще крепче. Ведь теперь у пары будет четвертый ребенок.





Еще одна интересная особенность чугуна: чем больше он контактирует с огнем, тем крепче становится. Очевидно, тут речь идет о страсти, которую стоит периодически разжигать, чтобы поддерживать отношения.

Судя по публикациям в соцсетях, брак Дмитрия и Анастасии подтверждает семейную идиллию:

"Я люблю тебя. И спроси меня сегодня (и ведь спросишь же), я также смело и дрожащим от волнения и милоты голосом отвечу: "Да!", – такое послание Дмитрий Тарасов получил от Анастасии Костенко в этот праздничный день.