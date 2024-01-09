Макияж глаз: какие тени для век тебе идут

Современные женщины умело используют декоративные средства красоты и способны кардинально изменить внешность, имея всего лишь одну косметичку. В базовый набор для визажа непременно входят тени для век. Чтобы сделать макияж глаз в соответствии с природной идентичностью человека, сначала нужно определить цвет их радужной оболочки.

Удачный мейкап – это сразу несколько факторов, среди которых колористике достается значимая роль. Рассказываем, какие тени для век тебе идут.

Если у женщины голубые глаза, они хорошо сочетаются с палитрой из серебристого, бронзового, лавандового и песочно-золотого оттенков. А для обладательницы серо-голубых глаз рекомендован макияж глаз в медных, золотистых и фиалковых тонах.



Для зеленых глаз подойдут средства сливового, шоколадного и желтого цвета. Если же радужка светло-коричневая, наноси на веки изумрудные и медовые тени. А вот темные карие глаза сочетаются с белым, жемчужным и фиолетовым косметическим составом. Чернооким женщинам идут оливковые и бирюзовые оттенки теней.



Помни, что макияж глаз должен определять не только их цвет, но и пропорции лица, тон кожи и многое другое. Поэтому смело экспериментируй в поисках лучшего решения, пользуясь рекомендациями "Клео.ру".



