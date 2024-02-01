Фаза луны, а также лунные сутки оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь. Считается, что стрижка волос в определенный день может пойти на пользу человеку или спровоцировать неприятности. Буддийский лама составил календарь стрижек по лунным дням на февраль 2024 года, обозначив благоприятные даты.





Итак, когда стричь волосы в этом месяце, а когда нельзя этого делать для своего же блага?

1 февраля (21 день) – посещение парикмахера к болезни.

2 февраля (22 день) – ждут приятные находки.

3 февраля (23 день) – срезание волос сулит повышение на службе.

4 февраля (24 день) – укорачивание локонов ведет к развитию заболевания.

5 февраля (25 день) – стрижка провоцирует ухудшение зрения.





6 февраля (26 день) – к достижению задуманного.

7 февраля (27 день) – благоприятный для стрижки: несет удачу и везение в делах.

8 февраля (28 день) – срезание волос предвещает конфликты и ссоры.

9 февраля (29 день) – сокращение длины локонов к ухудшению самочувствия.

10 февраля (1 день) – стричь волосы к неприятностям.

11 февраля (2 день) – стрижка по лунному календарю предвещает конфликт.

12 февраля (3 день) – к улучшению благосостояния.





13 февраля (4 день) – к увеличению силы жизни.

14 февраля (5 день) – срезать волосы к приумножению богатства.

15 февраля (6 день) – к улучшению внешнего вида.

16 февраля (7 день) – этот день к сплетням и ссорам.

17 февраля (8 день) – к удлинению жизни.

18 февраля (9 день) – к легкому заболеванию.

19 февраля (10 день) – к приумножению силы жизни.





20 февраля (11 день) – к обострению органов чувств.

21 февраля (12 день) – к внезапному заболеванию.

22 февраля (13 день) – календарь стрижек сулит счастье срезающим волосы.

23 февраля (14 день) – к приумножению богатства.

24 февраля (15 день) – календарь благоволит стричься: это к удаче.

25 февраля (16 день) – стрижка волос к болезни.





26 февраля (17 день) – к ухудшению облика.

27 февраля (18 день) – к потере нажитого богатства.

28 февраля (19 день) – к удачному знакомству.

29 февраля (20 день) – к жажде и голоду.

Таким образом, Донпоп лама из Улан-Удэ определил 15 благоприятных дней для стрижки в феврале 2024 года. Планируйте визит в парикмахерскую заранее, ориентируясь на этот прогноз буддийского астролога.