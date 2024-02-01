Фаза луны, а также лунные сутки оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь. Считается, что стрижка волос в определенный день может пойти на пользу человеку или спровоцировать неприятности. Буддийский лама составил календарь стрижек по лунным дням на февраль 2024 года, обозначив благоприятные даты.
Итак, когда стричь волосы в этом месяце, а когда нельзя этого делать для своего же блага?
1 февраля (21 день) – посещение парикмахера к болезни.
2 февраля (22 день) – ждут приятные находки.
3 февраля (23 день) – срезание волос сулит повышение на службе.
4 февраля (24 день) – укорачивание локонов ведет к развитию заболевания.
5 февраля (25 день) – стрижка провоцирует ухудшение зрения.
6 февраля (26 день) – к достижению задуманного.
7 февраля (27 день) – благоприятный для стрижки: несет удачу и везение в делах.
8 февраля (28 день) – срезание волос предвещает конфликты и ссоры.
9 февраля (29 день) – сокращение длины локонов к ухудшению самочувствия.
10 февраля (1 день) – стричь волосы к неприятностям.
11 февраля (2 день) – стрижка по лунному календарю предвещает конфликт.
12 февраля (3 день) – к улучшению благосостояния.
13 февраля (4 день) – к увеличению силы жизни.
14 февраля (5 день) – срезать волосы к приумножению богатства.
15 февраля (6 день) – к улучшению внешнего вида.
16 февраля (7 день) – этот день к сплетням и ссорам.
17 февраля (8 день) – к удлинению жизни.
18 февраля (9 день) – к легкому заболеванию.
19 февраля (10 день) – к приумножению силы жизни.
20 февраля (11 день) – к обострению органов чувств.
21 февраля (12 день) – к внезапному заболеванию.
22 февраля (13 день) – календарь стрижек сулит счастье срезающим волосы.
23 февраля (14 день) – к приумножению богатства.
24 февраля (15 день) – календарь благоволит стричься: это к удаче.
25 февраля (16 день) – стрижка волос к болезни.
26 февраля (17 день) – к ухудшению облика.
27 февраля (18 день) – к потере нажитого богатства.
28 февраля (19 день) – к удачному знакомству.
29 февраля (20 день) – к жажде и голоду.
Таким образом, Донпоп лама из Улан-Удэ определил 15 благоприятных дней для стрижки в феврале 2024 года. Планируйте визит в парикмахерскую заранее, ориентируясь на этот прогноз буддийского астролога.
Отметим, что лунные сутки не совпадают с календарными и отличаются по длительности. Используя календарь стрижек по лунному календарю, обращайте внимание на время.