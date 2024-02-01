Тест: кто вы из сериала "Моя прекрасная няня"?

В сердце популярного телешоу "Моя прекрасная няня" лежат темы романтики, семейной жизни и скрытых тайн, разворачивающихся вокруг главных персонажей, воплощенных актерами Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым. Семь сезонов, начиная с узнаваемой песни о судьбе девушки из Бирюлево, создают атмосферу легкого и понятного всем юмора.

В центре сюжета – Виктория, которая становится няней в доме одиночки-кинопродюсера. Дети бизнесмена Шаталина, доставлявшие хлопоты предыдущим няням, находят в Виктории не только друга, но и фигуру материнского авторитета. Несмотря на это, их отец Максим не спешит рассматривать Викторию как будущую жену, тогда как его коллега, Жанна Аркадьевна, плетет интриги, чтобы завоевать его сердце.

Это один из самых главных ситкомов за всю историю телеканала СТС. "Клео.ру" советует пройти тест, который расскажет, кто вы кто вы из сериала "Моя прекрасная няня"?

Вы скрываете свой возраст?

1. Я не стесняюсь своих лет, мой возраст и так очевиден;

2. Я не придаю значения цифрам, обозначающим мой возраст;

3. Да, бывает, что я так делаю;

4. Да, это про меня!





Как бы вы поступили, если заметили, что на тусовке

кто-то выбрал точно такой же наряд, как у вас?

1. Можно ведь вообще не обращать на это внимание;

2. В одном и том же наряде места хватит только одной – мне. Я бы разыскала ту, кто осмелился выбрать такое же платье;



3. Я бы без лишних слов покинула мероприятие;

4. Я бы использовала совпадение как повод для нового знакомства.

Вы подслушиваете чужие разговоры?

1. У меня нет свободного времени на это;

2. Бывает по-разному;



2. Да, меня это увлекает;

4. Это мое любимое занятие!





Владеете ли вы искусством кулинарии?

1. Не имею об этом представления, так как не было опыта;



2. Я обладаю некоторыми навыками в кулинарии;



3. Нет, готовка – это не про меня;

4. Да, причем я обладаю выдающимся мастерством!

Встречаются ли в вашей жизни курьезные ситуации?

1. Очень редко, обычно я контролирую ситуацию;

2. Беспрерывно, это как будто вечный сценарий моей жизни;



2. Порой я оказываюсь в таких эпизодах жизни, часто из-за своей тяги к любопытству;

4. В основном нет, хотя иногда такое происходит.





Итак, тест завершен. Пришло время смотреть ответы.

Если у вас больше выборов под цифрой 1, то вы Максим Шаталин – тот самый кинопродюсер, от которого без ума Виктория, впрочем, вы тоже к ней неравнодушны.

Если же под цифрой 2, то вы няня Вика из сериала "Моя прекрасная няня" – необыкновенная, удивительная, одним словом – "очуметь".

Если большинство ваших ответов в тесте под цифрой 3, то вы Жанна Аркадьевна. Вы мечтаете женить на себе кинопродюсера Шаталина, ненавидите няню Вику, а на самом деле влюблены в дворецкого Константина.

Ну, а если большинство ответов под номером 4, то вы дворецкий Константин. Вы просто обожаете сплетничать, но еще больше вам нравится подшучивать над Жанной Аркадьевной.