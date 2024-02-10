Данное психическое расстройство представляет собой серьезную проблему, при которой человек постоянно беспокоится о своем здоровье и убежден, что у него есть какая-либо болезнь, несмотря на отсутствие подтверждения этого медицинскими доказательствами. "Клео.ру" решили рассказать, что такое ипохондрия и как научиться с ней жить.





Почему возникает ипохондрия

Толчком к развитию расстройства могут стать травматические события. Например, смерть близкого человека. Она может вызвать у человека страх и тревогу по поводу своего собственного здоровья. Человек начинает переживать о возможности наследственных заболеваний и доводит свое состояние до пика.

Также человек может страдать из-за ипохондрии, потому что боится брать ответственность за свою жизнь. То есть, заболевания дает людям возможность оправдываться, чтобы не принимать какие-либо решения.

Симптомы ипохондрии

Постоянная тревогу и беспокойство о своем здоровье

Частые походы к врачам и назначения множества обследований

Постоянное проверки своего тела на наличие признаков болезни

Переживания о незначительных симптомах, которые воспринимаются как признаки серьезных заболеваний

Отказ от участия в активностях, где находится большое количество людей, из-за страха заболеть или получить травму

Чувствуете боль, головокружение, тяжесть, которые проходят, как только вы о них забываете





Как научиться жить с ипохондрией

Изучите информацию о вашем состоянии . Ознакомьтесь с фактами о заболеваниях и симптомах, которые вызывают у вас тревогу. Это может помочь вам различать реальные симптомы от нереальных и уменьшить страх.

Ограничьте поиск медицинской информации . Постоянный поиск информации о заболеваниях в интернете или чтение медицинской литературы может усиливать тревогу и убежденность в наличии болезни. Постарайтесь ограничить время, проводимое в поиске данной информации.

Обратитесь за помощью к профессионалу . Найдите психотерапевта или психиатра, специализирующемуся в области тревожных расстройств, чтобы получить профессиональную поддержку и лечение. Они могут помочь вам разобраться в своих эмоциях и мыслях, а также научить вас стратегиям справления с ипохондрией.



