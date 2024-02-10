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Четверг 14 марта

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Каким должно быть исковое заявление согласно ст. 131 ГПК РФ?

Каким должно быть исковое заявление согласно ст. 131 ГПК РФ?

Исковое заявление подается в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Стандартная форма содержит типовые элементы, о которых расскажет Адвокат Карен Погосов.

Во-первых, это наименование суда, в который подается заявление. Если место жительства ответчика неизвестно или он не имеет места жительства в Российской Федерации, иск может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

Далее, сведения об истце: для гражданина это фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения). Для организации это наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика. Если заявление подается представителем, то заполняется также фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование представителя, адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов представителя (для гражданина).

Конечно же, истец должен предоставить сведения об ответчике. Для гражданина эти данные включают в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения). Данные организации включают в себя: наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.

В случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел.

Если истцу по иску о взыскании задолженности по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, энергетических ресурсов неизвестны не только вышеуказанные сведения об ответчике, но и фамилия, имя, отчество (при наличии) ответчика, соответствующий истец в исковом заявлении вправе указать об этом и такая информация вместе с вышеуказанными сведениями об ответчике, неизвестными истцу, предоставляется суду указанными в настоящем пункте органами, а также организацией, уполномоченной на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, в порядке, установленном федеральным законом.

В указанных случаях срок принятия искового заявления к производству суда, предусмотренный частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, исчисляется со дня получения судом такой информации.

Фото: Карен Погосов

Кстати! Если вы подаёте иск по наследственному имуществу, вместо конкретного лица укажите «наследственное имущество» и полное имя наследодателя (умершего должника). Также можно указать дату его смерти. Вместо адреса ответчика – место открытия наследства.

Далее вы предоставляете информацию о том, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования. В просительной части искового заявления формулируются требования истца к ответчику с изложением просьбы к суду об их удовлетворении, в них отражается и способ защиты нарушенного или оспариваемого права. Например, взыскать определенную денежную суму, удовлетворить законное требование и т.д.

После этого, истец указывает обстоятельства, на которых он основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Если ответчиком по иску о восстановлении на работе является организация, то необходимо указать в заявление ее местонахождение. Если ответчиком является физическое лицо, то необходимо указать его место жительства.

Также, необходимо подробно описать, что именно подразумевается под невозможностью недопуска со стороны ответчика к работе истца, т.е. суть своего требования. Нужно указать, на чем эти требования основываются, если возможно, доказательства, подтверждающие требования. Кстати! Важно знать, что требование о восстановлении на работу тождественно требованию об отмене незаконного приказа об увольнении.

Ниже указываются: цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом; сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались.

Последним пунктом заявление является перечень прилагаемых к заявлению документов. Кроме этого, в заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

Истец или его представитель, при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд, подписывает исковое заявление.

Кстати! Исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее ходатайство об обеспечении иска, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

10 февраля 2024, 02:33
Фото: qimono/Pixabay
Редакция
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