Возвращаем молодость коже шеи и декольте

Кожа лица, шеи и области груди стареет по одному и тому же сценарию. Есть только маленькие отличия, заключающиеся в меньшем количестве сальных желез и замедленной регенерации.



Поэтому первой же ошибкой в уходе мы отмечаем – его отсутствие. Да, когда вы наносите крема, используете пилинги, маски для лица… забываете наносить и на кожу шеи и декольте. А если не забываете, то вам просто жалко расходовать драгоценные миллилитры этой живительной эссенции, заключенной в красивую баночку. Если так, то возьмите любой крем, да хотя бы тот, который для рук и осчастливьте забытые зоны. Увлажнение и питание требуется этим зонам с каждым годом все больше.

Ультрафиолет не дремлет. Как часто мы видим шикарную даму с чистым лицом без пигментных пятен, но при этом платье с открытым декольте, на котором есть сеть расширенных сосудов и россыпь лентиго, будет смотреться "моветон". Да, все из-за того, что забываем наносить (и обновлять) фотозащиту на шею и декольте.

Далее разберем мышцу шеи – платизму. У многих она довольно активно работает, что ведет к визуальному сокращению расстояния между лицом и декольте, да еще и тянет вниз, усугубляя гравитационный птоз. Дополняет все наша привычка сидеть в гаджетах. С эти можно побороться. Во первых следим за осанкой: подбородок выше, плечи ниже. Можно делать специальные техники гимнастики и самомассажа на растяжку платизмы, а можно провести расслабление мышцы путем инъекции ботулотоксина (не всем показана, требуется консультация).





Перейдем к уколам красоты. Мезотерапия, биоревитализация, биорепарация, армирование, бланширование. Все процедуры, которые вы проводите для кожи лица подходят и для зоны шеи и декольте. Не забывайте их баловать хотя бы через раз, чтобы раньше времени не носить одни водолазки. Филлеры: для уплотнения кожи могут использоваться препараты полимолочной кислоты, гидроксиаппатита кальция в разведении (мезорадиесс). Для коррекции «колец Венеры» используют самые мягкие филлеры для поверхностного введения на основе гиалуроновой кислоты. Частота и объем вмешательства индивидуальны.

Аппаратные процедуры. Фотоомоложение для уменьшения пигментации и активного сосудистого рисунка. Игольчатый РФ, лазерные шлифовки, пилинги… все это тоже активно используется для омоложения деликатных зон, но с одной оговоркой. Параметры выставляются ниже. В связи с тем, что кожа шеи и декольте регенерирует медленнее.

Выводы просты. Регулярный домашний уход за кожей, правильная осанка и периодические процедуры у косметолога позволят добиться вам потрясающих результатов!