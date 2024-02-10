Иосиф Пригожин опасается принимать участие в мероприятиях после скандальной вечеринки Ивлеевой

Светская жизнь российской столицы столицы значительно изменилась после проведения скандальной "голой" вечеринки, которая имела серьезные последствия для ее участников. По мнению Иосифа Пригожина, многие артисты теперь опасаются принимать приглашения на различные мероприятия.
Продюсер отметил, он и его супруга Валерия стали гораздо внимательнее относиться к тому, на каких ивентах они появляются. Также сузился круг общения звездной пары.
Пригожин утверждает, что вечеринка была провокацией, и все, кто явился, стали ее мишенью. Многие гости не ожидали того, что им придется столкнуться на этом мероприятии. Именно поэтому Пригожин признается, что он не испытывает никакой симпатии к Ивлеевой.
"Я категорически не люблю госпожу Ивлееву, не уважаю ее", – не стал скрывать своих эмоций супруг Валерии. Он подчеркнул, что для него она остается самодурным персонажем.
Ранее в ходе интервью с журналистами Пригожин опроверг слухи о том, что концерты Орбакайте были отменены из-за Киркорова. Он заявил, что не обладает точной информацией о причинах, по которым у Орбакайте возникли проблемы. Кристина сама не комментирует эту ситуацию, поэтому все появляющиеся данные являются лишь предположением. Однако Пригожин не исключает возможность, что артистка могла как-то задеть россиян, что привело к таким печальным последствиям.