Художник Лагута перечислила главные достоинства временных татуировок

Что делать, если вы хотите сделать татуировку, но не можете решиться? В такой ситуации подойдет временная татуировка, которая самостоятельно исчезнет с тела спустя небольшой промежуток времени. Художник и тату-мастер Яна Лагута поделилась с читателями "Клео.ру" особенностями и преимуществами переводных рисунков, а также дала рекомендации по их нанесению и использованию.





Временные татуировки – что это?

Временные тату также называют переводными. Это рисунки, которые сохраняются на теле на протяжении нескольких дней или недель. Они представлены различными видами, но наиболее простыми и востребованными считаются наклейки-стикеры. По способу применения они напоминают переводные вкладыши из жвачек, которые были популярны 20 лет назад. Для нанесения татуировки необходимо приложить ее к выбранному участку тела, намочить водой и дать высохнуть.

В настоящее время у многих тату-мастеров есть авторские временные стикеры. Они держатся на коже до 2-х недель.

Достоинства временных тату

Переводные татуировки имеют много преимуществ:

1. Возможность определиться с настоящей тату. Бывают ситуации, когда человек хочет сделать татуировку, но сомневается и не может принять решение. Он беспокоится, что тату ему со временем надоест, станет некрасиво смотреться на теле или не будет сочетаться с гардеробом.

Благодаря переводной тату вы сможете понять, как рисунок выглядит на определенном участке тела и гармонирует ли он с одеждой. Кроме того, у вас есть возможность нанести одну и ту же наклейку на разные места и решить, какой вариант подходит лучше. Всё это позволит вам определиться, нужна ли вам настоящая тату, и куда именно вы бы хотели ее нанести.

2. Широкий выбор наклеек. Переводные татуировки бывают разных видов: однотонные и разноцветные, для мужчин и женщин, с текстовыми надписями, художественными изображениями и т.д. Можно протестировать несколько вариантов, нанести рисунки от разных специалистов и выбрать стиль настоящей (постоянной) тату. Большой ассортимент стикеров поможет найти то, что подходит лично вам.

3. Легкость применения. Переводной стикер быстро и безболезненно наносится на кожу в течение нескольких минут. Процедуру можно делать дома. Для начала очистите и продезинфицируйте выбранное место на теле (для этого подойдет спиртовая салфетка). Затем снимите с наклейки защитную пленку и приложите рисунок к коже. После этого смочите поверхность татуировки ватным диском, пропитанным водой. Подождите 30 секунд, удалите бумагу с кожи и дождитесь высыхания стикера.

4. Простота удаления. Если временная татуировка вам надоела, вы можете от нее избавиться еще до того, как она сотрется самостоятельно. Чтобы удалить рисунок, нужно нанести на него любое масло, увлажняющий лосьон или косметическое средство на основе спирта.

5. Невысокая стоимость. Временные наклейки – это бюджетный вариант. Они стоят гораздо дешевле постоянных тату. При желании вы можете купить целый набор стикеров и тестировать разные рисунки без больших финансовых расходов.

Рекомендации по применению переводных тату

Чтобы временная наклейка держалась на коже как можно дольше, соблюдайте простые правила:

1. Избегайте механического и химического воздействия на тату. Постарайтесь сделать так, чтобы татуировка не натиралась одеждой или аксессуарами (украшениями, ремнями, поясами). Не рекомендуется намыливать рисунок, тереть его мочалкой, наносить масляные или спиртовые средства, проводить процедуры пилинга на месте тату. Эти манипуляции приводят к преждевременному стиранию наклейки, поэтому их надо избегать.

2. Не посещайте бани и сауны в период использования наклейки. Бани и сауны – это места с высокой влажностью и температурой воздуха. В таких условиях переводная татуировка может быстро стереться. Чтобы рисунок сохранился на максимально возможный срок, лучше не посещать подобные заведения, пока стикер находится на вашем теле.

3. Выбирайте участки тела, на которых тату сохранится дольше. Желательно не делать татуировку на кистях рук, т.к. вы будете регулярно их намыливать. Наиболее оптимальные участки – спина, плечи и ноги.





Временные татуировки – это подходящий вариант, если вы сомневаетесь по поводу постоянной. Чтобы избавиться от беспокойств и сделать окончательный выбор, стоит протестировать переводные стикеры, взвесить все "за" и "против", а также обратиться за консультацией к тату-мастеру. Это поможет принять правильное решение.