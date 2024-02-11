Минус 10 килограммов: как выглядеть стройной с помощью нижнего белья

Многие женщины, обнаружив на весах цифру больше обычного, молниеносно записываются в спортивный зал. Другие же лезут в интернет в поисках подходящей диеты. Однако понравиться окружающим и в первую очередь себе, можно с помощью не требующего особых усилий метода. Как раз о нем и пойдет речь в данной статье.

Редакция "Клео.ру" рассказывает читательницам, как выглядеть стройной с помощью нижнего белья. Мы также поговорим о плюсах и минусах корректирующей одежды, благодаря которой можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Корректирующее нижнее белье – плюсы

Начнем с приятного, а именно с плюсов данного метода. Во-первых, корректирующее белье уже давно не стоит заоблачных сумм. Его легко можно выбрать в магазине или на любой онлайн-площадке. Главное – внимательно изучить размерную сетку. Во-вторых, сочетать такой предмет одежды можно практически с любыми вещами в гардеробе, будь то обтягивающее платье или легкий сарафан. Ну а в-третьих, вам не придется ограничивать свой рацион, питаясь исключительно салатом и водой.

Корректирующее нижнее белье – минусы

Корректирующее нижнее белье имеет, пожалуй, самый очевидный минус. Увы, но без него ваша фигура останется прежней. Никто не говорит, что без утяжки вы вдруг станете менее привлекательнее, однако женщины любят сами надумывать подобное. К минусам также относятся и возможные сюрпризы на романтических свиданиях.





Нижнее белье, скрывающее живот

Скрыть лишнее в области живота поможет высокое нижнее белье. Правильно подобранные трусы не будут впиваться в нежную кожу области бикини и скроют все недостатки фигуры.

Нижнее белье, скрывающее ягодицы

К сожалению, наши ягодицы порой выглядят не так, как нам бы этого хотелось. Справиться с проблемой помогут корректирующие эту область длинные трусы. Они не только визуально скроют лишний вес, но и вытянут силуэт ног.

Нижнее белье, скрывающее "лишнее" в области груди

Порой неверно подобранный бюстгальтер "вываливает" наружу лишнее в области груди. С этой проблемой прекрасно справится лиф, который будет вам точно по размеру. Запомните: нижнее белье ни в коем случае не должно сковывать ваши движения.