Астрологический рейтинг: какие мужчины по гороскопу самые ревнивые

Если ревность использовать как хорошую приправу для отношений – по щепотке, то она их только подогревает. А что если ваш благоверный ревнует на каждом шагу? Кто предупрежден, тот вооружен. Редакция "Клео.ру" предлагает вам узнать, какие знаки зодиака самые ревнивые.

Почетное первое место занимает Скорпион. Это те еще ревнивцы. Ими управляет планета Плутон, которая так и пышет желанием найти компромат на вторую половинку. Страстные и бурные отношения – это все про Скорпиона. Однако же, если вы решили завязать отношения с мужчиной этого знака, имейте ввиду, что он очень ревнив. В лучшем случае вы ощутите прессинг от пристального внимания и желания контролировать вашу жизнь, в худшем – могут быть использованы самые изощренные методы манипуляции по отношению к вам.





Второе место в нашем астрологическом рейтинге самых ревнивых знаков зодиака занимает Телец. Уж очень силен в нем дух собственника. И хотя управляет Тельцами нежная и искусная Венера, все же эта планета связана с финансами. Поэтому второй знак в зодиакальном круге относится трепетно к своему имуществу. К сожалению, это качество мужчина-Телец часто перекладывает на личные отношения. И тогда его вторая половинка испытывает весь спектр неприятных эмоций.





Третье место в рейтинге самых ревнивых знаков зодиака занимает Овен. Мужчины, рожденные под этим огненным знаком, могут запросто взорваться из-за, казалось бы, ерунды. Неожиданное внимание со стороны других мужчин к своей второй половинке они переносят с трудом. Марс, который руководит Овном, не дает этому мужчине времени на обдумывание поступка. Скорее всего, он моментально отреагирует на любое подозрительное движение в вашу сторону.