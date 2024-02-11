Ностальгия по нулевым: как 2000-е годы возвращаются в моду

В последние десять лет наблюдался ярко выраженный интерес к культуре 80-х и начала 90-х годов. Этот тренд охватил практически все сферы жизни, от моды и музыки до кино и телевидения. Винтажные футболки с логотипами популярных групп того времени, яркие неоновые цвета, массивные украшения и прически с объемом – все это стало неотъемлемой частью уличной моды. В музыке артисты начали активно обращаться к синтезаторам и звучанию, характерному для того периода, иногда даже переиздавая хиты в новых аранжировках.

Также значительное влияние 80-х заметно в кино и телевидении. Сериалы и фильмы, действие которых разворачивается в эту эпоху, пользуются большой популярностью. Примером может служить "Очень странные дела" (Stranger Things), где создатели не только воссоздали атмосферу 80-х, но и активно использовали музыкальные хиты того времени.



Однако в последнее время заметен сдвиг внимания от 80-х к началу 2000-х. Нулевые начинают возвращаться в моду с их характерными для эпохи элементами: джинсы с низкой посадкой, брюки-клеш, плотно прилегающие топы, броские аксессуары и специфические прически. Мода на 2000-е ощущается не только в одежде, но и в музыке. Исполнители того времени, такие как Кайли Миноуг и Софи Эллис-Бекстор, снова обретают популярность, а их хиты переживают второе рождение.

Например, хит нулевых Murder on the Dancefloor после появления в фильме "Солтберн" (2023) активно используется нынешними блогерами в создании трендовых видеороликов, а музыканты делятся каверами. Кроме того, вторую популярность обрела песня "Мой мармеладный", автором которой является Максим Фадеев, а исполнителем – певица Катя Лель.