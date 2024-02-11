Покупаем новый зонт: как выбрать верного помощника в плохую погоду

Кажется, что покупка нового зонта далеко не самое сложное занятие. Однако задумайтесь, сколько раз они ломались у вас в самые непредсказуемые моменты. "Клео.ру" решили рассказать, как выбрать верного помощника в плохую погоду.

Ручка

Выбирайте зонты с удобной и надежной ручкой. Она должна удобно лежать в руке и не скользить. Хорошим вариантом являются ручки из прочных материалов, таких как дерево или резина. А вот ручки из пластика зачастую являются ненадежными, они часто трескаются.





Стержень и спицы

Обратите внимание на материал, из которого сделаны стержень и спицы зонта. Они должны быть прочными и гибкими одновременно. Лучше всего выбрать зонт со стальными спицами. Он будет тяжелее, чем тот, что с алюминиевыми, однако намного надежнее при сильных порывах ветра. Обратите внимание как спицы крепятся к стержню зонта. Они должны быть надежно закреплены вогнутой вверх.





Купол

При выборе зонта, обратите внимание на материал купола. Шелковистые или водоотталкивающие материалы, такие как полиэстер или нейлон, являются хорошими вариантами, так как они защищают от дождя и ветра.





Колпачок на куполе

Обязательно проверяйте как закреплен колпачок у зонта. Из него не должна торчать ткань. Кроме того, колпачок должен быть изготовлен из прочного материала, который прослужит долго и не сломается при падении. Также он должен легко надеваться и сниматься с купола зонта.

Виды механизмов

Ручной зонт : это самый простой и распространенный тип зонта. Он имеет механизм, который требует полностью ручного открытия и закрытия.

Полуавтомат : этот тип зонта имеет механизм, который требует некоторого усилия для открытия, но при закрытии он может сложиться либо в два, либо в четыре раза автоматически. Таким образом, он может легко поместиться в дамскую сумочку.

Зонт-трость : это особый тип зонта, который имеет рукоять, похожую на ручку трости. Он обычно длиннее и тверже, чем обычные зонты, и может использоваться в качестве опоры при ходьбе. Зонт-трость может быть как ручным, так и полуавтоматическим.





Рекомендации по уходу за зонтом

Обязательно сушите зонт после использования. После дождя или снегопада разверните зонт и оставьте его открытым на просушку. Не складывайте зонт, пока он полностью не высохнет, чтобы избежать появления плесени или неприятного запаха.

Важно стирать зонт. Для этого нужно замочить его в полузакрытом состоянии в растворе синтетического моющего средства, а затем раскрыть и ополоснуть под душем.