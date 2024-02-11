Ватрушки с творогом: простой рецепт

У каждой хозяйки есть ее коронный рецепт выпечки, которой она балует своих домочадцев. Она может быть как сладкой, так и соленой. Однако есть такое блюдо, которое сочетает в себе и то, и то. "Клео.ру" поделились рецептом вкуснейших ватрушек с творогом.





Ингредиенты для теста : половина пачки маргарина, 3 стакана муки, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 стакан кефира. Ингредиенты для начинки : 2 пачки творога, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка ванилина, 1 белок от яйца, 1 желток для смазывания.

Этапы приготовления

Возьмите нож и мелко нарежьте маргарин. Потом возьмите глубокую тарелку и смешайте муку, разрыхлитель, порубленный маргарин. Затем к сухой массе добавьте один стакан кефира. Тесто следует аккуратно coбиpaть руками, а не месить. Готовое тесто поделите на три равных шарика и поставьте в холодильник на час.

Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар и ванильный сахар в миске. Белок следует взбить в крепкую пену, а затем аккуратно ввести в перетертую творожную массу.

Спустя час достаньте тесто из холода и раскатайте его до прямоугольного состояния. Его толщина должна быть примерно 3 миллиметра. Получившуюся творожную мaccу следует распределить равномерно по поверхности руками или ложкой, затем скатать все в рулет и разрезать на небольшие кружочки. Лучше делать это нaиcкocь.

Выложьте получившиеся брусочки с творогом на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут. Как только ватрушки покроются золотистой корочкой, их можно будет доставать.



