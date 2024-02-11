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Как татуировки могут изменить жизнь: путеводитель от художника Яны Лагуты

Как татуировки могут изменить жизнь: путеводитель от художника Яны Лагуты

Тату не только украшают тело, но еще и меняют жизнь. Как это происходит и в чем проявляется? Как выбрать подходящую татуировку, чтобы она отражала вашу личность? Рассказывает художник и тату-мастер Яна Лагута специально для читателей "Клео.ру".

Фото: из личного архива Яны Лагуты

Тату позволяют изменить личность

В тот момент, когда человек принимает решение сделать татуировку, он выводит свою личность на новый уровень. Самые сильные изменения происходят при нанесении первых тату в жизни. Когда мы получаем новый опыт, мы меняемся и становимся другими. Мы дарим себе любовь, позволяем реализовывать самые смелые желания и самовыражаться в обществе. Это дает толчок к развитию личности в положительном направлении.

Татуировки могут отражать важный этап жизни

Зачастую тату связаны с тем или иным жизненным этапом, который мы стремимся запечатлеть или же, наоборот, отпустить. Мы хотим сохранить воспоминания о каком-либо периоде или попрощаться с трудными моментами, начать новую жизнь, закрепив рисунком пройденный этап, чтобы всегда помнить о своей внутренней духовной силе.

Тату отражают круг общения

В окружении человека могут быть консерваторы, не понимающие самовыражения через тату. Но существует и противоположный тип людей – свободные экспериментаторы, которые готовы познавать новое. Благодаря татуировке вы сможете изменить круг общения с учетом своих личностных черт. Если вы решили сделать тату и открылись переменам, то в вашу жизнь наверняка придут те, кто разделяет ваши взгляды.

Тату – это способ идентифицировать свою личность, стать смелым и выразить себя в обществе, что крайне важно для любого человека. Такие люди всегда притягивают к себе внимание и вызывают желание общаться. Решившись на татуировку, вы измените себя и привлечете в жизнь новых, интересных людей.

Как определиться с тату?

Татуировки сохраняются на теле в течение всей жизни, поэтому выбирать их надо максимально ответственно. Чтобы принять правильное решение, следуйте советам:

1. Принимайте во внимание свои внутренние качества.

Рисунки на теле должны соответствовать вашему характеру, ценностям, взглядам, мировоззрению. Отдавайте предпочтение татуировкам, которые отражают вашу личность.

Помните о том, что тату имеют психологическое воздействие. Если вы подчеркиваете конкретное качество своей личности, то оно начнет проявляться в вас ярче других черт. Ведь человек – это то, о чем он думает.

2. Подумайте о желаемом стиле татуировки.

У каждого тату-мастера есть свой личный стиль рисования: традиционный, граффити, реализм и т.д. При выборе специалиста отдавайте предпочтение тому, чей стиль вам ближе. Например, многим девушкам подходит нежная графика, а мужчины часто выбирают массивные и яркие тату.

3. Учитывайте символическое значение рисунка. 

Тату – это возможность запечатлеть что-либо через символизм. Рисунки позволяют отразить на коже определенное событие, сохранить в памяти чувства и эмоции, которые человек испытывал на том или ином жизненном этапе.

Если вы планируете сделать символическое тату, нужно тщательно обдумать, какой именно момент жизни вам хотелось бы зафиксировать на теле. Затем подберите рисунок, который напоминает вам об этом периоде и отражает его суть.

4. Не стоит ориентироваться на модные тенденции.

Не нужно делать определенную татуировку только из-за того, что такой стиль или конкретное изображение в настоящее время модно и востребовано. Тенденции рано или поздно поменяются, а тату останется с вами на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы рисунок подчеркивал вашу индивидуальность, а не текущие тренды в тату-сфере. 

5. Отказывайтесь от предложений с низкой стоимостью.

Качественная тату не может стоить дешево. Конечная цена включает расходы на оборудование, дополнительные материалы (перчатки, иглы, антисептики и др.), аренду рабочего места, маркетинг. Также в стоимость входит опыт и компетентность специалиста: чем выше его квалификация, тем внушительнее цена тату.

Фото: из личного архива Яны Лагуты

Подозрительно невысокая стоимость может свидетельствовать о низком качестве оборудования и материалов, недостаточной квалификации тату-специалиста. Поэтому лучше отказываться от предложений сделать татуировку по небольшой цене. В противном случае есть риск некачественного результата.

11 февраля 2024, 20:22
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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