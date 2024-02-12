Врач Калайчев развеял три мифа о цистите

Цистит – воспаление мочевого пузыря, являющееся одним из наиболее распространенных заболеваний мочевыводящей системы у прекрасной половины человечества, которое может привести к значительному дискомфорту и нарушить обычный образ жизни. Вокруг этого состояния существует множество распространенных мифов, которые могут привести к недопониманию и неправильным выводам. Предрассудки о воспалении развеял врач-уролог, врач-хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Онис Калайчев специально для читателей "Клео.ру".





Миф №1: Цистит возникает от сидения на холодном

Этот миф подразумевает, что холодные поверхности могут привести к охлаждению мочевого пузыря и, как следствие, привести к развитию цистита. Однако множество исследований, проведенных на эту тему, не подтверждают эту связь. Следует отметить, что холод/переохлаждение может повлиять на иммунную систему организма, в частности вызвать снижение иммунитета, что, в свою очередь может привести к данному заболеванию. Но снижение иммунитета может быть и на фоне перегревания. Для развития данного недуга все же необходим какой-либо возбудитель (чаще всего – кишечные бактерии).

Миф №2: Цистит обязательно возникает на фоне недостаточной гигиены

Вопреки распространенному мнению, не все случаи данного заболевания связаны с недостаточной гигиеной. Хотя ежедневная гигиена является важным аспектом предотвращения инфекций мочевыводящих путей. Существует множество других факторов, которые могут спровоцировать развитие данного заболевания, такие как анатомические особенности данной области, различные нарушения в иммунной системе, применение спермицидов, пессариев и спиралей, различных лекарственных препаратов, в том числе гормональных.

Миф №3: Цистит – всегда хроническое заболевание

Этот миф связан с тем, что пациентки не вовремя обращаются к врачу и занимаются самолечением. Применяют препараты по совету подруг и знакомых, в ряде случаев провизоров в аптеках. Самолечение в большинстве случаев купирует симптомы заболевания, но не излечивает полностью. И если пациентка обращается к врачу через 2 месяца от начала заболевания, устанавливается диагноз хронический цистит, т.к. хронизация острого процесса возникает в течение 2 и более месяцев течения заболевания. Своевременно и правильно назначенная терапия при остром процессе может полностью излечить данное заболевание с элиминацией возбудителя, а не только купировать симптомы.

В заключение важно отметить, что цистит – довольно серьезное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям со стороны почек, требующее обследования и правильного лечения. Помните, что вовремя диагностированная и правильно назначенная терапия может полностью излечить острый цистит и привести к полному выздоровлению без возможных осложнений. Избегайте распространения мифов и вовремя обращайтесь к врачу при первых симптомах данного заболевания

