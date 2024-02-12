Что делать с 12 по 18 февраля: астрологический прогноз от бурятского ламы

Настоятель Курумканского дацана Бурятии Еши Намжил лама составил астрологический прогноз на период с 12 по 18 февраля. Он поможет спланировать неделю и сделать ее наиболее комфортной и успешной.





12 февраля

В этот день можно заниматься сельских хозяйством, торговлей, наукой. Отлично пройдет переезд или путешествие, а также новая стрижка. Лама рекомендует перенести все детские мероприятия и шопинг. Также не стоит выполнять работы по вскапыванию почвы и посещать кладбища.

13 февраля

День идеален для пересаживания цветов, уборки и заботы о доме. Еще неплохо заняться наукой и культурой. Бизнес, охота, путешествия – не лучшее решение для этой даты. Астрологический прогноз указывает, что лучше не ходить в этот день в суд.

14 февраля

Идеальный день для предложения руки и сердца или путешествия с любимым человеком. Также можно заняться домашним хозяйством, продажей ненужных вещей и сделать стрижку. Лама не рекомендует покупать в этот день б/у технику, одежду и обувь.

15 февраля

В этот день можно заниматься бизнесом, наукой и торговлей и даже запланировать свадьбу. В этот день не стоит покупать меховые изделия и начинать строительство.

16 февраля

Удачный день для фермерских забот. Также можно заняться торговлей и наукой. Можно решить судебные дела и отправиться в путешествие, к этому располагает астрологический прогноз. Не стоит признаваться в любви и менять имидж в этот день.

17 февраля

Идеальный день для домашних дел и похода в салон красоты. Можно смело начинать новое дело или решать судебные дела. Поход по магазинам – не лучший выбор для этого дня. Путешествие тоже лучше отложить на другую дату.

18 февраля

Удачный день для бизнесменов и тех, кто занимается благотворительностью. Поход по магазинам и путешествие может быть плохой идеей для этого дня.





Ориентируясь на астрологический прогноз бурятского ламы, можно спланировать предстоящую неделю и сделать ее максимально продуктивной.