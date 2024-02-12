Развитие духовного интеллекта: путь к внутреннему просветлению

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Четверг 14 марта

12:02Павлу Воле — 45: звезда Comedy Club отмечает юбилей 10:39Светлаков публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении 10:21Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России 10:08Источник во дворце сообщил, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы 09:41Шарлиз Терон ошарашила поклонников неожиданным известием о замужестве 09:03Благоприятные дни для маникюра в мае 2024 года 08:55Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд" 08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным
1370
800
true

Развитие духовного интеллекта: путь к внутреннему просветлению

Развитие духовного интеллекта: путь к внутреннему просветлению

Развитие духовного интеллекта становится ключевым фактором в поиске смысла и преодолении современных вызовов.

Развитие духовного интеллекта – ключ новых возможностей, считает Юлия Савина, эксперт по управлению репутацией, сооснователь коммуникационного агентства Vizluv. Специально для читателей "Клео.ру" эксперт рассказала, как изучить себя, а также поделилась практиками.

Сегодня многие эксперты и деятели креативных индустрий обсуждают духовный интеллект и поиск смыслов, так как неопределенность и недоверие стали серьезной проблемой. Это приводит к дефициту смысла и вызывает тревожность, выгорание и депрессии. Поиск смысла жизни становится основой для коммуникации в современном обществе. Мы наблюдаем значительный уровень неопределенности, который охватывает различные отрасли. Предприниматели и эксперты часто выражают заботу о неясной картине будущего, затруднениях в общении с аудиторией и определении приоритетов. В ответ на это аудитория начинает испытывать сомнения в брендах, так как предпочитает доверять тем, кто уверенно выражает свою позицию. Это приводит к кризису доверия, который становится основным фактором тревожности, выгорания и роста депрессий в обществе. Безусловно, уровень неопределенности и недоверия к источникам информации или людям играет важную роль в современной динамике общества.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Прежде давайте разберемся, что такое духовный интеллект? Представим, что мы читаем художественную книгу или смотрим фильм. Наш интеллект (IQ) позволяет нам разобраться в сюжете и составить причинно-следственные связи, эмоциональный интеллект (EQ) позволяет нам сопереживать героям и понимать их чувства. А вот духовный интеллект (SQ) помогает увидеть то, что происходит за головой и эмоциями, увидеть скрытый смысл и послания. Духовный интеллект (SQ) представляет собой способность человека воспринимать и понимать глубокие аспекты жизни, включая ценности, желания, принятие и понимание вещей, а также эмпатию. Развитие духовного интеллекта открывает новые возможности, делая человека более проницательным и позволяя улавливать глубинные смыслы, которые могут быть транслированы. SQ не связан с религией, но напрямую связан с внутренним спокойствием. Развитие духовного интеллекта позволяет нам лучше понять, что ограничивает нас, а что, наоборот, расширяет наше видение. Он помогает нам понять, что помогает проникнуть в сердца и разум людей. Как работать с духовным интеллектом и развивать его, как помочь найти и "поймать" смыслы:

1. Отнестись к себе или своему проекту или продукту, как к незнакомцу. Изучить себя и свои эмоции, задать себе вопросы. Вспышки ревности, раздражения, зависти или восхищения – вот тут и кроются смыслы и драйверы того, что с чем можно и нужно работать. Почему они возникают у вас? Можно прогуляться по этому полю чувств, рассмотреть их и пойти в изучение. Если вы хотите сумку как у коллеги, то понять, чему мы завидуем и действительно ли мы хотим такую сумку или это что-то иное. Что получает человек, который это имеет? Какой он в этом? Что мы хотим получить и какими быть?

2. Сила замедления. Иногда самый простой и самый доступный нам инструмент игнорируется. Но именно когда вы позволяете себе замедляться, то может прийти то самое решение и те всплыть те самые смыслы, которые помогут быть более заметными у своей аудитории.

3. Ставить все под сомнение – любое знание о себе, убеждения, условия, любую получаемую информацию. Как только мы перестаем жить в состоянии того, "все, что я знаю – истина", все начинает оживать и освобождать нас и заново открывать для нас новые вещи.

4. Когда шаманы хотят изменить свой мир, они меняют способы его видения. Умение делать это – чрезвычайно важный элемент духовного развития. Страдать нас заставляют не только кошмары, но и мечты, и тут задача постараться освободиться от всего, к чему вы привязались – это какие-то убеждения, мысли, желания, боли. И определить для себя, что на самом деле для меня важно.

5. Движение (танцы, бег, плавание) – все это позволяет подключить ресурсы тела, понять его возможности, ресурсы и тем самым открыть для себя что-то новое.

Так изучив себя и те смыслы, которые вы хотите донести, у вас появится карта возможностей, и вы сможете понять:

  • Что продавать нового суперлояльным клиентам, а что – новым;
  • Менять образ мышления человека и его привычки в жизни, например, питание, поведение, принятие решений;
  • Менять его жизнь на эмоциональном уровне: больше удовольствия от простых действий и больше положительных эмоций;
  • Ценности продукта и что вы даете людям через свой продукт или услугу.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Итак, духовный интеллект помогает расширить восприятие, понять скрытые смыслы и глубже соединяться с другими людьми. Практики, такие как самоанализ, замедление, критическое мышление и физическое движение, способствуют развитию SQ. Освоение этих навыков открывает новые возможности для личного роста и эффективной коммуникации.

12 февраля 2024, 06:31
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России
Выборы политического лидера РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы
На Руси этот праздник также называли Авдотьей Весновкой. Славяне следили за погодой и радовались весеннему солнышку.

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета
На основе экстракта листьев оливы могут начать производить БАДы, которые помогут бороться с сахарным диабетом второго типа.

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем
В последнее время вопрос о поиске work-life balance становится все актуальнее. Тренд на достигаторство и "успешный успех" этому способствует.

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой
Известная телеведущая оставила трогательное послание. Чудеса да и только!

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой
Тренер назвала слова коллеги в недавнем выпуске программы "Жизнь и судьба" ложными обвинениями.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех