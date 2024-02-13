Энергокоуч Ким дала женщинам 5 советов по повышению самооценки

Женская самооценка – сложное блюдо, состоящее из нескольких ингредиентов: любовь к себе, самоуважение, уверенность и ощущение собственной ценности. Это чувство очень важно для многих отраслей жизни, будь то работа и карьера или личная жизнь и общее довольство собой. Как поднять самооценку, рассказывает энергокоуч и автор медитаций Вероника Ким.



Если самооценка находится где-то в районе плинтуса, шансы женщины на успехи в любой из сфер жизни снижаются в разы. Но, к счастью, есть советы, подсказывающие, как поднять самооценку. Энергокоуч Вероника Ким дает пять советов, рассказывающих, что можно сделать, чтобы отметка на шкале "отношение к себе" поднялась как можно выше.



Первый совет: полюбите себя



Сюда входит много аспектов: и забота о себе (уход, дорогие вещи, красивая одежда, качественная косметика и т.д.), и отношения с собой. Вероника Ким советует прислушаться к своим желаниям и мечтам, понять, с кем вы хотите общаться, а кто вас раздражает и с кем некомфортно.

"Вот это и есть любовь к себе, когда именно вы – главный человек в своей жизни", – подчеркнула коуч.



По словам Ким, на первом месте у себя самой должны быть вы. Все остальные – дети, родня, мужчины – на втором месте. И когда вы выстроите правильную очередность, вселенная отзовется и поможет построить гармоничное общение с миром.



Второй совет: здоровье



Свежесть дыхания и запах тела – первые маркеры проблем со здоровьем. Если хоть один из этих параметров нарушен, нужно обратить на него внимание. Часто люди "забивают" на зубы, откладывая лечение. Но ведь приятный запах изо рта – важная часть самооценки. Уверенный в своем теле человек свободен, он спокойно и раскованно общается.