Просто наслаждение: готовим идеальный десерт на День святого Валентина

В День святого Валентина, с одной стороны, хочется порадовать свою половинку чем-то вкусненьким. Но и стоять у плиты, готовя праздничный ужин, тоже бывает лень, а заставлять любимую готовить – это не совсем справедливо. К тому же, многие эксперты сходятся во мнении, что в этот день лучше всего приготовить романтический ужин из легких и нежных блюд.

Они насытят и не утяжелят желудок (что немаловажно: вдруг у вас планируется продолжение романтического вечера в любом виде?). Поэтому десерт из творога и фруктов станет идеальным вариантом для праздничного ужина в День влюбленных.





Ингредиенты:

Творог – 500 гр

Сметана – 300 гр

Сахар – по вкусу

Быстрорастворимый желатин – 30 гр

Клубника – несколько ягод



Банан – 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Мягкий творог разомните со сметаной и сахаром.

2. Вымытые фрукты порежьте и выложите ими дно формы.

3. По инструкции на пакетике приготовьте желатин, перемешайте тщательно, чтобы получилась жидкая масса.

4. В сметанно-творожную массу осторожно, тонкой струйкой, влейте жидкий желатин. Смешайте все воедино и этой смесью ровным слоем накройте фрукты в форме.

5. Теперь самое сложное: поставить получившийся продукт в холодильник и два часа туда не заглядывать. Это трудно, но верьте в себя. Зато потом, достав десерт из холодильника, вдохновенно украсьте его кусочками фруктов.

Мы взяли для своего десерта банан и клубнику, но вы можете добавить в него свежие ягоды, виноград, апельсины – что угодно, по вкусу. Сверху можно положить листики мяты и разрезанную пополам крупную клубнику. В День святого Валентина ваш романтический ужин будет самым красивым, вкусным и нежным.



Приятного аппетита в День святого Валентина!