Методы поддержания здоровья

Не менее важным моментом является профилактика заболеваний, для этого важно курсами пить витамины, выбрать подходящий комплекс можно на сайте apteka.ru, где представлен большой выбор препаратов, поддерживающих иммунитет.

Чтобы подержать организм, рекомендуется:

правильное, сбалансированное питание;

ежедневный гигиенический уход за телом;

физическая активность в любом виде;

укрепление иммунитета при помощи витаминов, овощей и фруктов;

строгое соблюдение режима дня;

избавление от вредных привычек;

бодрый эмоциональный настрой.

Правильное питание

Основу крепкого здоровья составляет правильное питание. Оно предполагает исключение из рациона красителей, консервантов, а также усилителей вкуса и жирных продуктов. Пища должна быть натуральной.

Основы правильного питания:

избавление от переедания и рекомендаций по голоданию. Это две крайности, негативно влияющие на общее самочувствие человека;

употребление чистой отфильтрованной воды;

сокращение употребление сладостей;

пятиразовое принятие пищи небольшими порциями;

правильно составленное меню;

обязательный ужин;

употребление в пищу тушеных, запеченных или вареных продуктов.

Не менее важно соблюдение режима дня. Он включает в себя полноценный отдых. Если многие великие люди спали 4 часа в сутки, то обычным людям рекомендуется ночной сон увеличить вдвое. Если мучает бессонница, рекомендуется обратиться к врачу.



Укрепление иммунитета

Нарушение работы иммунной системы всегда является причиной возникновения тяжелых болезней. Несмотря на это, иммунитет можно не только укреплять, но и восстанавливать. Защитные свойства организма помогают ему справляться даже с инфекциями и вирусами.

Для укрепления и поддержания иммунитета в стабильном состоянии рекомендуется своевременно делать прививки, не заниматься самолечением, отказаться от алкоголя и других вредных привычек. Не менее важно включение в рацион питания следующих витаминов: "A", "С", "B", "E", "D". Не менее эффективны комбинированные мультивитаминные препараты.

