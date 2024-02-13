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Четверг 14 марта

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Астролог Евстефеева призвала к осторожности в День святого Валентина

Астролог Евстефеева призвала к осторожности в День святого Валентина

14 февраля астролог назвала днем, когда стоит избегать скопления людей.

В эту среду влюбленные всего мира отмечают свой день – День святого Валентина. Цветочные киоски работают круглосуточно, собирая букеты, а магазины подарков работают в трех сменах. Казалось бы, сплошная радость и романтика. Однако астрологи предупреждают, что среда проходит под знаком соединения Марса и Плутона.

Зодиак

Если накануне Венера, планета любви, находится в хороших отношениях с Нептуном – мечтой, фантазией и сказкой, то на следующий день Марс соединяется с Плутоном, и эта комбинация будет действовать всю неделю, а не только на изломе недели. Астрологи советуют быть осторожными в этот день. Например, не стоит находиться в местах большого скопления людей, потому что Плутон символизирует групповую энергию, и толпа в день, когда он оказывает влияние, может быть в разном настроении. Опасность может подстерегать в любой момент.

В день 14 февраля, который совпадает с днем святого Валентина, небезопасно будет для тех, кто живет в сейсмоопасных районах. Плутон, как известно, является символом подземного мира, и в день его силы подземный мир может быть небезопасным. Также возможны и погодные катаклизмы.

Зодиак

В этот праздничный день есть отличный повод не выходить из дома, а устроить романтическое свидание прямо там, где вы живете. Цветы и ужин можно заказать с доставкой, чтобы провести вечер с любимым человеком в романтической атмосфере и отпраздновать День святого Валентина.

13 февраля 2024, 19:44
Фото: freepik.com
Редакция «Клео»
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