"Долги высасывают энергию": девятилетняя дочь Самойловой спустила кучу денег

В мире российского шоу-бизнеса постоянно обсуждают семью популярной дивы, предпринимателя и многодетной мамы – Оксаны Самойловой. Блогер подарила своему мужу, рэперу Джигану, четырех наследников. Многие считают, что супруги избаловали своих детей. На днях девятилетняя дочь знаменитой брюнетки Лея спустила кучу денег и попала в неловкое положение.

Избранница Джигана активно развивает свой микроблог и с радостью делится в нем подробностями личной жизни. На днях Оксана Самойлова опубликовала на YouTube видео, в котором раскрыла поклонникам финансовое положение маленькой Леи.

Оказалось, что ребенок слишком легко относится к деньгам. Все свои карманные средства девочка тратит на походы по ресторанам и покупку конфет.



На камеру попала неожиданная сцена. Лея пыталась выпросить у богатой мамы деньги в долг. Однако Оксана Самойлова отметила, что девочка уже и так должна ей некоторую сумму.

Стоит отметить, что дети в звездной семье получают от родителей материальное поощрение за выполнения некоторых обязательств. Например, уборки дома.

"Лея, ты и так в долгах как в шелках", – обратилась к дочери Оксана Самойлова.