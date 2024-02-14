29-летняя фигуристка Елена Ильиных стала мамой в третий раз

Заслуженный мастер спорта России Елена Ильиных в официальном браке с артистом балета Сергеем Полуниным полтора года. Однако отношения возлюбленных начались задолго до похода в ЗАГС. Впервые они вместе вышли в свет около пяти лет назад, а на шоу "Вечерний Ургант" публично заявили о своей искренней любви.

Бывший участник Королевского балета Сергей Полунин сделал предложение своей избраннице после того, как она родила ему двоих сыновей. Обе беременности Елена Ильиных тщательно скрывала от поклонников. Спортсменке удивительным образом удавалось не забрасывать тренировки, и, будучи беременной, она продолжала выступать.

Впрочем, и сейчас про интересное положение фигуристки публика узнала лишь после того, как она родила. Вчера на странице своего блога в социальных сетях 29-летняя олимпийская чемпионка Елена Ильиных опубликовала фотографии, которые были сделаны незадолго до родов. На снимках спортсменка позировала со своим избранником, который нежно гладил ее живот.

В описании к этим кадрам олимпийская чемпионка призналась, что невероятно благодарна своему мужу – 34-летнему танцору Сергею Полунину. Елена Ильиных назвала избранника отличным отцом и рассказала, что теперь она по праву является многодетной матерью. Имя и пол ребенка супруги-спортсмены пока предпочли не разглашать.





Поклонники предполагают, что новорожденному малышу достанется интересное имя. Своего старшего сына Елена Ильиных и Сергей Полунин назвали Миром, а младшего – Даром. Поэтому, вероятнее всего, и появившийся накануне младенец будет иметь особенное, имеющее сакральный смысл имя.