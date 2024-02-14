Легкий способ очаровать мужчину в День святого Валентина: 4 шага к успеху

В России нет всеобщей традиции отмечать 14 февраля, как в западных странах. Некоторые считают, что о чувствах лучше поговорить 8 июля – в День семьи, любви и верности. Однако свободным женщинам, которые хотят вступить в отношения, незачем ждать – пора действовать прямо сейчас. День святого Валентина бывает только раз в году.
Легкий способ очаровать мужчину – это показать ему себя во всей красе, как женственную и привлекательную натуру, с которой не хочется расставаться. Женский журнал "Клео.ру" представляет инструкцию для одиноких дам.
Шаг первый – в День святого Валентина надевайте элегантное платье, которое выгодно подчеркнет фигуру и пробудит внутри вас энергию богини. Одежда должна быть не только стильной, но и удобной.
Шаг второй – по случаю 14 февраля позаботьтесь об изящной прическе. Лучшим вариантом будут распущенные волосы с легкими волнами. Главное, чтобы прическа прямо намекала на вашу женскую сущность, подходила по форме лица и придавала вам загадочности.
Шаг третий – легкий макияж в День святого Валентина еще один ключ к успеху. Не перегружайте лицо тоннами косметики, оставьте его свежим и натуральным. Подчеркните свои глаза светлыми тенями и тушью, придайте скулам легкий румянец, а губам – нежный розовый оттенок. Порой мужчины не понимают, что женщина накрашена, но всегда имеют возможность судить о ее красоте.
Шаг четвертый – улыбайтесь искренне. Это лучший способ выразить симпатию и предрасположенность к человеку.
Увидев довольную красавицу в женственном образе, мужчина будет очарован. После этого он должен проявить инициативу. Не навязывайтесь и не требуйте внимания открыто. Легкое кокетство и пленительные взгляды в глаза обеспечат романтический успех в День святого Валентина.