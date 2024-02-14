Как помочь подруге пережить развод с мужем

Увы, от расставания с любимым не застрахован никто. Журнал "Клео.ру" делится советами о том, как действовать, если хочется проявить женскую солидарность и помочь подруге пережить развод с мужем.

Первое, что нужно сделать, это выслушать особу с разбитым сердцем. Дайте ей возможность выговориться, поделиться своими чувствами и эмоциями. Будьте терпеливы и найдите подходящие слова утешения .





Важно также помочь человеку определиться с будущим. Предложите помощь в поиске нового жилья, работы или просто развлекитесь с этой царевной-несмеяной, чтобы развод с мужем не был единственной темой разговора. Попробуйте вместе решить некоторые бытовые вопросы , если на самостоятельную уборку и приготовление пищи у подруги не хватает сил.





Не забывайте о физическом здоровье. Предложите подруге сходить в фитнес-клуб или просто побегать на свежем воздухе . При депрессивном состоянии у человека такая активность способна погасить негативные эмоции и улучшить общее самочувствие.



