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Четверг 14 марта

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Как помочь подруге пережить развод с мужем

Как помочь подруге пережить развод с мужем

Крах семьи — это тяжелый этап для каждого человека. Когда рушится брак, женщина может искать поддержку в своем окружении.

Увы, от расставания с любимым не застрахован никто. Журнал "Клео.ру" делится советами о том, как действовать, если хочется проявить женскую солидарность и помочь подруге пережить развод с мужем.

Первое, что нужно сделать, это выслушать особу с разбитым сердцем. Дайте ей возможность выговориться, поделиться своими чувствами и эмоциями. Будьте терпеливы и найдите подходящие слова утешения.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Важно также помочь человеку определиться с будущим. Предложите помощь в поиске нового жилья, работы или просто развлекитесь с этой царевной-несмеяной, чтобы развод с мужем не был единственной темой разговора. Попробуйте вместе решить некоторые бытовые вопросы, если на самостоятельную уборку и приготовление пищи у подруги не хватает сил.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Не забывайте о физическом здоровье. Предложите подруге сходить в фитнес-клуб или просто побегать на свежем воздухе. При депрессивном состоянии у человека такая активность способна погасить негативные эмоции и улучшить общее самочувствие.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Уважительно относитесь к чувствам и эмоциям страдающей женщины, даже если она слегка перегибает палку. Объясните, насколько цените вашу дружбу, проявите участие и заботу в непростой период. Таким образом развод с мужем для подруги может пройти менее болезненно.

14 февраля 2024, 02:23
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Клео.ру✓ Надежный источник

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