Советы родителям: что делать, если ребенок ворует деньги

Если вы узнали, что в вашей семье произошло воровство, то первое, что вы должны сделать – выдохнуть. В таких ситуациях лучше не давать волю эмоциям, а сесть и разобраться во всем спокойно. Малыши до трех лет, к примеру, вообще не различают свое и не свое. А вот дети старше этого возраста уже должны понимать, что чужое брать нельзя. Редакция "Клео.ру" разобралась в столь непростой теме и готова ответить читателям на вопрос, что делать, если ребенок ворует деньги.

Если вы обнаружили, что из кошелька пропали деньги, то не стоит сразу винить во всем ребенка. Для начала следует убедиться, что это воровство было действительно организовано им. Если вы начнете обвинять малыша или, что еще хуже, называть его "воришкой", то он попросту посчитает, что в семье ему не доверяют.

Что делать?

1. Убедитесь, что украсть деньги было желанием именно вашего ребенка. Случается так, что более старшие ребята во дворе подговаривают малышей на проказы. В таком случае лучше всего пообщаться с родителями этих самых "друзей" и действовать с ними сообща.





2. Если ребенок решился на воровство по доброй воле и стащил из вашего кармана деньги, то задумайтесь, быть может, он вам попросту не доверяет? Узнайте, не попал ли ваш малыш в беду и зачем ему вдруг понадобилось это делать.

3. Случается и так, что ребенок завидует своим друзьям, которым родители дают финансы на сладости и газировку. Возможно, ваш малыш просто не хочет быть "белой вороной" среди сверстников, поэтому и решился на воровство. В таком случае рекомендуем выдавать ребенку хоть какие-то деньги, а лучше завести копилку. Так вы научите его финансовой грамотности.





4. Если ребенок наотрез отказывается озвучивать причины такого поступка, то скрывать эмоции не стоит. Сделайте вид, что украденные им деньги предназначались для покупки чего-то жизненно необходимого. Показательно расстройтесь. Скорее всего, ребенок во всем сознается.

Не поощряйте воровство в присутствии ребенка. Так вы покажите малышу, что раз другим можно, то и ему, соответственно, тоже.

5. Почаще говорите с ребенком о деньгах и о том, что воровство – это плохо. Ходите вместе в магазин и объясняйте ему, что такое цена. Малыш должен знать, что деньги не появляются в карманах мамы и папы просто так.