Гороскоп женских причесок для всех знаков зодиака

Придумывать стрижки – это настоящее искусство. Каждый сезон стилисты и парикмахеры стремятся предложить что-то новое и оригинальное, чтобы удивить своих клиентов. Однако, иногда вдохновение может исчезнуть, и идеи перестают приходить. В таких случаях можно обратиться за помощью к звездам. Женский журнал "Клео.ру" предлагает гороскоп причесок для всех знаков зодиака. Овны

Представительницам этого знака лучше всего подойдут прически, которые легко поддерживать, чтобы не тратить много времени на укладку. Овны зачастую ведут активный образ жизни, поэтому долго стоять у зеркала не в их интересах. Короткие стрижки, каре или пикси сделают вас современной и стильной. Для окрашивания, согласно гороскопу, лучше всего подойдут осветляющие белые или рубиновые оттенки.

Тельцы

Тельцам следует при выборе прически обратить внимание на свою элегантную шею. Эксперты рекомендуют как можно чаще демонстрировать ее. Гороскоп рекомендует вам рассмотреть прически с длинными волосами, такие как пляжные волны или мягкие каскады. Это добавит нежности и женственности к вашему образу.

Близнецы

Представительницам данного знака лучше всего выбрать прическу, которую можно укладывать по-разному. Так вы всегда сможете подобрать образ под любое настроение и ваше состояние.





Раки

Раки обладают нежной и чувствительной натурой. Гороскоп рекомендует присмотреться к прическам с объемом и акцентом на текстуре волос. Мягкие каскады, локоны или различные плетения добавят вам нежности и романтики.

Львы

Львы обычно стремятся быть в центре внимания. Попробуйте смелые и гламурные прически, такие как объемные пучки, пышные кудри или различные варианты пикси-стрижек. Согласно гороскопу, это поможет вам выделиться из толпы.

Девы

Лучше всего обладательницам этого знака зодиака подойдут аккуратные прически. Если верить гороскопу, то длина ваших волос должна быть средняя. Так вы сможете придать элегантность и скромность вашему образу.

Весы

Весы любят гармонию и красоту. Не стесняйтесь экспериментировать со своими образами. Согласно гороскопу, можно покрасить волосы в разные цвета и тем самым привлечь еще больше внимания к себе. Также Весам подойдут прически с удлиненной челкой. Она сейчас как раз в тренде.

Скорпионы

Представительницам данного знака стоит присмотреться к строгим прическам. Так, согласно гороскопу, вы сможете подчеркнуть свою элегантность и женственность. Можно сделать высокий пучок и зафиксировать волосы гелем.

Стрельцы

Стрельцы обычно энергичны и свободолюбивы. Гороскоп рекомендует присмотреться к прическам с объемными локонами и легкой небрежностью. Как вариант, прическа в стиле "бохо". Она придаст вашему образу естественности.





Козероги

Лучше всего подчеркивает индивидуальность Козерогов волосы до плеч и густая челка. Однако гороскоп советует не забывать про аксессуары. Например, заколки, бантики, широкие ободки.

Водолеи

Водолеи обычно любят быть эксцентричными и нестандартными. Гороскоп призывает попробовать смелые и оригинальные прически, такие как стрижки с яркими цветами, необычными формами или акцентом на геометрических элементах. Это поможет вам выглядеть привлекательно.

Рыбы

Рыбы – нежные и мечтательные личности. Рассмотрите прически с мягкими линиями. Также гороскоп советует разбавить ваш основной цвет волос несколькими прядями в светлых тонах.



