Ювелир Находкина назвала семь самых модных украшений в предстоящем сезоне

С наступлением весны приходит время освежить свой гардероб и начать думать о своем внешнем виде. Однако, не стоит забывать, что аксессуары играют важную роль в создании стильного и завершенного образа. Ювелир Наталья Находкина назвала семь самых модных украшений в предстоящем сезоне.
Многослойность
Здесь вы можете позволить себе сочетать несочетаемое. В многослойных образах обычно используются разные материалы, цвета и текстуры украшений. Например, браслеты могут быть выполнены из разных металлов, кожи, текстиля или бисера, а ожерелья – из разных цепочек, подвесок или бусин. Это создает интересный и уникальный образ, который привлекает внимание.
Украшения как одежда
В рамках этого тренда можно использовать различные аксессуары, которые имеют вид одежды. Эксперт убеждена, что украшения в форме "ремня" или "галстука", выполненных из металла или полудрагоценных камней, дополняют образ и смотрятся очень интересно.
Чокеры
Многим кажется, что данные аксессуары вышли из моды. Однако эксперт убеждена, что такой атрибут как чокер остается в тренде.
"Отныне он совершенно комфортно соседствует и безупречно смотрится, к примеру, с той же офисной рубашкой, массивным шарфом и строгим пальто", – цитирует слова ювелира Находкиной портал "Страсти".
Каффы
Они могут быть выполнены из разных материалов, таких как серебро, золото, пластик или даже драгоценных камнях. Некоторые каффы имеют сложные узоры или гравировку, в то время как другие могут быть более простыми и минималистичными. Присмотритесь к такому украшению, вы точно сможете получить внимание от окружающих.
Моносерьга
Этот недавно появившийся тренд продолжает дополнять образы многих модниц. Лучше всего присмотреть к максимально длинным моделям. Эксперт убеждена, что в офисных образах моносерьга интересно бликует на ткани.
Кольца с крупными камнями
Не стоит пугаться масштабов и думать, что данные украшения неудобные. Самое главное правильно выбрать аксессуар. Эти кольца имеют выразительный и роскошный вид и могут быть выполнены в разных стилях и дизайнах.
Украшения-трансформеры