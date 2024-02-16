Сохраняем остроту: как правильно обращаться с бритвенным станком

Бьюти-индустрия развивается очень быстро, но некоторые технологии по-прежнему популярны. Так, например, многие женщины предпочитают бритье ног эпиляции или шугарингу. Однако ценники, которые вешают на лезвия и станки, начинают пугать, и хорошие инструменты для бритья становятся все менее доступными. Тем не менее при правильном уходе острота бритвы сохранится надолго, и срок службы существенно удлинится.

Во-первых, важно, как часто бриться и какую площадь тела обрабатывать. Если использование включает только пару раз в неделю бритье подмышек, то с правильным хранением лезвие не нуждается в замене несколько месяцев. А если ежедневно бреются обширные зоны (или через день), то кассету на станке менять придется раз в неделю или три, это зависит от стачивания лезвий. Дважды в неделю бритье – лезвие прослужит месяц-полтора.

С одноразовыми станками другая ситуация: по словам производителей, их хватает на 5-10 раз, в зависимости от площади удаляемых волос. В любом случае срок службы лезвия зависит от ухода за ними.

Так, например, после использования лезвие бритвы необходимо очистить, чтобы соли, которые накапливаются на коже, не вызвали ржавчину. Остатки пены на лезвии тоже не увеличивают срок его службы.





Не забывайте насухо вытирать бритву и убирать в сухое место на хранение. Да, удобнее всего держать бритву прямо на полке, чтобы была доступна в любой момент. Но влажность в ванной не способствует долгой жизни станка. Если размеры комнаты для чистоты позволяют, то хранить держатель с бритвенным станком лучше в сухой его части. Ну а если нет, не ленитесь унести бритву в комнату.

Кстати, о хранении. Старинные методы, когда бритвы хранились в масле для сохранения остроты, дошли до наших дней. Сегодня лезвия просто смазывают маслом – любым, от подсолнечного на кухне до любого косметического. Масло не дает бритве контактировать с воздухом и водой, а кроме того, усиливает сцепление лезвий с кожей. Но стоит помнить, что может снизиться эффективность полосок на бритве. Обычно они пропитаны ухаживающими компонентами. Так что лучше не макать бритву в масло целиком, а смазать аккуратно именно лезвия.

Ранее "Клео.ру" писали о домашних масках с использованием меда.

