Вместо конфет и пирожных: восточные сладости для чайной церемонии

Состав классических сладостей из супермаркета редко бывает полезным. Рано или поздно надоедает и бисквитный десерт, и марципан, не говоря уже о тех самых конфетах по акции и пирожных с запредельным сроком годности. Вместо банальных кондитерских изделий к чаю "Клео.ру" советует восточные сладости.

До чего же хороша пахлава! Этот десерт из слоеного теста с орехами и медом аппетитно хрустит во рту и доставляет массу удовольствия вкусовыми качествами.





Нравится халва? Нежное лакомство из семечек подсолнечника и кунжута с добавлением меда или сахара стоит совсем недорого! Такие восточные сладости содержат полезные жиры и минералы.





Настоятельно рекомендуем чак-чак. Традиционное татарское лакомство из жареного теста, смешанного с медом или сиропом, идеально подходит для чайной церемонии.





Попробуй рахат-лукум. Мягкое желе из орехов и фруктов, покрытое сахарной пудрой, – прекрасная альтернатива конфетам и пирожным.





Зарядись энергией Востока! Порадуй себя чайной церемонией, подавая к столу эти десерты. Пахлава, халва, чак-чак и рахат-лукум скрасят хмурые будни. Их популярность растет с каждым днем, и это неудивительно. Только не налегай на восточные сладости, чтобы сохранить фигуру, ведь у них высокая калорийность.