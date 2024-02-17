Черничный творожник: рецепт десерта без вреда для фигуры

Десерты – это всегда сложный выбор. Они все очень аппетитные, но последствия от их поедания неприятные. Хочется насладиться вкусом и порадовать себя чем-то сладким, но не навредить фигуре. Рецепт черничного творожника поможет вам забыть о муках выбора, ведь это угощение не оставит следа на ваших идеальных формах и подарит истинное наслаждение.

Для такого пирога понадобится:

600 гр. творога;

150 гр. черники;

2 яйца;

5 ст.л. манной крупы;

сахар, ванилин – по вкусу.

Сначала нужно взбить желтки, ванилин и сахар миксером до однородной консистенции. В эту массу добавить творог и снова взбить. Затем добавить манную крупу. Чернику засыпать в тесто и аккуратно размешать, чтобы она распределилась равномерно. Отдельно взбить белки до пиков и добавить в получившуюся массу. Будущий пирог поместить в форму и выпекать в духовке 30 минут при 180 градусах.





Этот потрясающий творожник покорит вас и ваших близких нежным и при этом сочным вкусом. Вы сможете провести вечер с семьей, наслаждаясь долгими разговорами и не переживая за цифру на весах. Творожник не навредит вашей фигуре и станет одним из самых любимых десертов.



