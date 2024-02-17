Как есть и не толстеть: советы от нейробиолога Цукиямы

Питание играет важную роль в нашей жизни. Оно не только обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, но и влияет на наше здоровье и внешний вид. Один из основных вопросов, который волнует многих, это как есть и не толстеть?

Самый важный момент – получение энергии . Необходимо разобраться с количеством еды: примерно представить, сколько вы тратите энергии в сутки на разную активность и сколько калорий в пище, которую вы потребляете. Если для вас кажется это слишком хлопотным – помните, что есть нужно так, чтобы оставаться слегка голодными .

Если вы задаетесь вопросом: "Как есть и не толстеть?", важно помнить не только о том, сколько вы едите, но и о том, как вы едите: главное, не объедаться до отвала. Такое поведение ведет к ожирению .





Избегайте переедания и следите за распределением приема пищи в течение дня. Оптимальное планирование ежедневного рациона может выглядеть так:

– Завтрак должен соответствовать уровню вашей утренней активности, чтобы обеспечить вас необходимой энергией;

– В обед стоит учитывать предстоящие дела и необходимую для них энергию во второй половине дня;

– Ужин должен быть легким и направлен на то, чтобы просто утолить вечерний аппетит.





ОБОЗНАЧИМ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

1. Отрицательное влияние на мозг оказывают болезни, вызванные неправильным образом жизни. В первую очередь следите, чтобы не было лишнего веса.

2. Равновесие энергетических ресурсов, получаемых и расходуемых организмом, является ключевым фактором для поддержания физической формы. Здесь очень важно не переедать.

Следуя этим советам от нейробиолога Цукиямы, вы сможете есть и не толстеть. А самое главное – поддерживать здоровье вашего организма.