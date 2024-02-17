Ученые назвали главный фактор привлекательности лица человека

Специалисты из Карлова университета в Праге провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior. Ученые обнаружили, что традиционные представления о привлекательности, включающие симметрию , гладкость кожи и сбалансированные пропорции , возможно, не играют роли. Хотя прежде считалось, что подобные характеристики привлекают людей благодаря своей связи со здоровьем и хорошей генетикой. Однако последние данные говорят об обратном. Итак, какие лица считаются наиболее привлекательными?

Исследователи выбрали нестандартный подход для анализа привлекательности различных черт лица. В их эксперименте были рассмотрены лица от "обычных" и до тех, что выделяются своей "уникальностью".





В ходе работы оценивались полторы тысячи мужских и женских лиц, представляющих десять различных этнических групп со всего мира. Исследователи пришли к мнению, что привлекательность лица не определяется симметрией или гладкостью его контуров.

Ученые выяснили, какие лица считаются наиболее привлекательными. В результате исследования оказалось, что восприятие красоты связано с тем, насколько лицо отличается от общепринятого эталона внешности. Лица, которые наиболее точно соответствуют этим прототипным эталонам, воспринимаются как более привлекательные. А вот как раз "изюминки", наоборот, выступают препятствием.



