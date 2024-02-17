Хитрые уловки продавцов: как понять, что вас обманули на рынке

Рынок – место со своими законами. На продовольственных базарах продукты чаще дешевле, чем в супермаркетах. Происходит так потому, что уличным торговцам не нужно содержать целый штат персонала, включая уборщицу. Также считается, что товары, приобретенные на рынке, отличаются особым качеством.

"Клео.ру" узнали, что некоторые продавцы используют хитрые уловки ради увеличения выручки. Рассказываем, как понять, что вас обманули на продуктовом рынке.

Обман №1

Рынок является неплохим местом для новых полезных знакомств. Если часто посещаете одну и ту же торговую площадку, наверняка замечали продавца, который располагает к себе клиентов, будто старый приятель. Наивный покупатель испытывает доверие и ставит торговца в приоритет, переставая ходить по рынку в поисках более приятной цены. Этим приемом любят пользоваться перекупщики, которые приобретают товар подешевле, а продают подороже.





Обман №2

Продавцы часто используют психологические приемы и играют на чувствах покупателей. Например, вы приходите на рынок в поисках колбасы, подходите к нужному прилавку и просите торговца посоветовать вам товар. Он любезно презентует разнообразие вариантов, заостряя внимание на том, что лучший из них "слишком для вас дорогой". Разумеется, чтобы доказать свою платежеспособность, человек с задетым эго в большинстве случаев покупает именно этот продукт.

Обман №3

Самые красивые товары обычно располагаются на прилавке. Клиент подходит, пробует спелое и сладкое яблоко из лотка с сочными фруктами, а затем просит взвесить килограмм. Однако продавец набирает яблоки на продажу не с прилавка, а из контейнера снизу. Покинув рынок, покупатель понимает, что дегустировал лучшую партию, а приобрел второсортный продукт.





Обман №4

Обычно самые вкусные и недорогие товары продают сельские жители, которые непосредственно занимаются производством. Из-за дальней дороги домой и большого количества дел они покидают рынок рано. Иногда нераспроданные остатки продукции достаются перекупщикам и профессиональным торговцам, которые просто увеличивают цены.

Рынок лучше всего посещать ранним утром. Отправляйтесь вглубь торговых рядов, чтобы лучше изучить все прилавки и сравнить цены. Во второй "заход" уже можно спокойно приобретать желаемый товар.