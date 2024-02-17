Тренер Седунова рассказала, как сделать пухлые губы без инъекций

Дарья Седунова, специалист в области фейс-фитнеса, поделилась методами восстановления объема губ посредством самомассажа и специальных упражнений . Эксперт подчеркнул, что со временем губы становятся тоньше. Этот фактор является естественным следствием возрастных изменений и постоянного напряжения круговой мышцы рта. Итак, как сделать пухлые губы без инъекций?

Седунова указала на влияние эмоционального фона человека на состояние губ: часто в моменты стресса мы непроизвольно сжимаем губы. Кроме того, в моменты приема пищи, питья и разговора губы испытывают напряжение, именно это и приводит к утончению и формированию мимических морщин вокруг рта.





Специалист поделился секретом пухлых губ без инъекций. Простые упражнения способствуют естественному и привлекательному виду губ. Для этого рекомендуется использовать отдельную зубную щетку для нежного массажа с круговыми движениями, эффект которого можно усилить, используя мед и кофе для изготовления домашнего скраба.



Дарья Седунова также акцентирует внимание на колпачке от помады : перед "применением" колпачка нужно сделать "рамочку" из пальцев и последовательно нажимать на область вокруг губ, выполняя эту процедуру около 20 раз .





Завершающий этап включает помещение колпачка между губами таким образом, чтобы он достигал зубов. Важно убедиться, что губы остаются расслабленными. Седунова отмечает, что не существует строгих ограничений по времени или количеству повторений упражнения для достижения эффекта пухлых губ без инъекций.