Салат с хурмой и страчателлой: простой и вкусный рецепт

Для приготовления салата с хурмой и страчателлой, рецептом которого делится редакция "Клео.ру", потребуются следующие ингредиенты:

пучок свежего зеленого салата;

две спелые хурмы;

сыр страчателла, около 150 грамм ;

несколько столовых ложек оливкового масла для заправки;

гранатовые зернышки для украшения;

красный лук для аромата.



Салат с хурмой, страчателлой, листовым салатом, зернами граната и красным луком – это идеальное сочетание вкусов. Сочная и сладкая хурма добавляет нежности и свежести этому салату. Сыр страчателла тает во рту. Листовой салат придает красочности, а красный лук добавляет пикантности и аромата.





ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТА С ХУРМОЙ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ