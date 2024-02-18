Густые и блестящие локоны: китайские секреты красивых волос

Чтобы вернуть волосам здоровый вид и густоту, необязательно читать заклинания и проводить обряды. Жительницы Китая, как и наши с вами соотечественницы, издревле ополаскивали волосы растворами различных целебных трав. Правда, у них есть свои особые хитрости.

Редакция "Клео.ру" передает китайские секреты красивых волос. Рассказываем, что используют девушки Поднебесной для сохранения шикарной шевелюры.

Делаем волосы красивыми с помощью ягод рябины

Пропустите ягоды рябины через мясорубку. Получившуюся массу оставьте в холодильнике на сутки. В течение трех дней втирайте ягодную смесь в кожу головы. После процедуры волосы необходимо ополоснуть теплой водой без использования шампуня.





Если вы являетесь обладательницей сухих и секущихся волос, то из рябины можно сделать восстанавливающую маску. Смешайте ягоды с несоленым свиным жиром и хорошенько потушите на сковороде под крышкой. Наносить средство на волосы необходимо 1 раз в день в течение двух недель. Хранить в холодильнике под плотно закрытой крышкой.

Делаем волосы красивыми с помощью грецких орехов

1 столовую ложку размельченных грецких орехов необходимо залить водой и прокипятить 7 минут ( это важно ). Полученную маску втирайте в кожу головы в течение двух недель.

Делаем волосы красивыми с помощью сосновой хвои

Поместите 4 столовые ложки измельченной хвои в кастрюлю и залейте все литром воды. Варите смесь 15 минут. После хорошенько все процедите и используйте по назначению.

Делаем волосы красивыми с помощью грейпфрута

По-настоящему вкусный и полезный способ привести волосы в порядок. Вам необходимо примерно 25 косточек грейпфрута залить 50 мл воды. Оставьте раствор в таком виде ровно на сутки, а после втирайте его в кожу головы. Проводить данную процедуру лучше всего три раза в день.





Делаем волосы красивыми с помощью фиалки трехцветной

Залейте 50 граммов листьев фиалки трехцветной 500 мл холодной воды и варите на огне 7 минут. Готовый раствор должен настояться примерно пол часа. Волосы скажут вам спасибо, если получившейся смесью вы будете мыть голову в течение месяца.