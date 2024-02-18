"Маска-5": стало известно, какой персонаж первым появится на сцене музыкального шоу

18 февраля на канале НТВ дебютирует пятый сезон захватывающего телешоу "Маска", где знаменитости будут демонстрировать свои таланты, оставаясь скрытыми под костюмами. В новом сезоне зрители смогут насладиться уникальными образами, среди которых будут Кактус, Мотылек, и даже Змей Горыныч, в общей сложности насчитывая 14 персонажей.
Шоу будет не только удивлять новыми костюмами, но и интриговать составом жюри, в котором появятся Дима Билан, победитель четвертого сезона легендарного проекта "Маска". Вопреки возникшему скандалу, связанному с "голой" вечеринкой, Филипп Киркоров продолжит судейскую бригаду. Помимо этого в креслах будут "заседать" Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
Юлией Сумачева, продюсер шоу, дала интервью в рамках проекта "Однажды...". Его ведущий Сергей Майоров узнал о нововведениях в пятом сезоне "Маски". Особый интерес вызвала новость о том, что под одним из костюмов, предложенном фанатами как Змей Горыныч, будет скрываться целая музыкальная группа из трех человек. Сумачева рассказала о предстоящем уникальном зрелище, когда одна маска объединит трио исполнителей.
Стало известно, какой персонаж первым появится на сцене музыкального шоу "Маска" – Перец. В телепрограмме "Однажды..." было объявлено, что открывать сезон будет "жгучий" участник. Хотя зрители уже выразили свои симпатии и выбрали любимцев, Перец пока не получил широкой популярности и поддержки среди фанатов шоу. А так ведь часто бывает: не "попробуешь" – не узнаешь.