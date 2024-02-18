Лучшие блюда, которые можно приготовить из сушеных грибов

"Клео.ру" несколько рецептов, которые можно приготовить из сушеных грибов. Они довольно просты и не потребуют особых усилий.

Грибной суп

Замочите грибы в горячей воде, чтобы они размягчились, а затем добавьте их в кипящий бульон. Добавьте овощи, специи и зелень по вкусу. Получится вкусный и питательный суп.

Грибной соус

Сушеные грибы идеально подходят для создания ароматного грибного соуса. Измельчите их в блендере или мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок на сковороде, добавьте грибы и жарьте до готовности. Затем добавьте сливки или бульон, специи и варите до нужной консистенции. Грибной соус отлично сочетается с мясом, рыбой или пастой.