"Рыжие — бесстыжие" и еще 5 стереотипов о женщинах с огненной шевелюрой

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Четверг 14 марта

12:02Павлу Воле — 45: звезда Comedy Club отмечает юбилей 10:39Светлаков публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении 10:21Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России 10:08Источник во дворце сообщил, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы 09:41Шарлиз Терон ошарашила поклонников неожиданным известием о замужестве 09:03Благоприятные дни для маникюра в мае 2024 года 08:55Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд" 08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным
1370
800
true

"Рыжие — бесстыжие" и еще 5 стереотипов о женщинах с огненной шевелюрой

Люди с рыжими волосами всегда находятся в центре внимания. "Клео.ру" развеяли популярные мифы про обладательниц роскошной шевелюры.

Вокруг людей с рыжим цветом волос ходят разные разговоры. Кто-то восхищается их необычностью, а кто-то наоборот предпочитает оставаться в стороне от них. С самого детства люди с таким оттенком волос чувствует повышенное внимание к себе. "Клео.ру" делится распространенными стереотипами о женщинах с огненной шевелюрой.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Рыжие – бесстыжие

Женщины с рыжими волосами считаются настоящими королевами, которые неуправляемы и имеют неустойчивый характер. Этот стереотип возник в результате изображения рыжих женщин в кино и литературе как сексуально привлекательных, но непредсказуемых и непослушных.

Если "рыжая", то обязательно "бестия"

Этот стереотип основан на убеждении, что рыжие женщины обладают "огненным" темпераментом из-за цвета своих волос и склонны к вспышкам гнева или эмоциональным взрывам. Однако доказательств у данного суждения нет.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

С рыжими лучше не строить отношения

Многие считают, что обладательницы рыжих волос слишком распущенные из-за постоянного внимания со стороны мужчин. Поэтому зачастую некоторые считают, что девушки с огненной шевелюрой не подходят для долгосрочных отношений. Такой стереотип мог возникнуть из-за фильмов, в которых зачастую рыжеволосые девушки разбивают сердца.

Девушки с рыжими волосами – ведьмы

Еще в Средние века появилось мнение, что обладательницы необычного цвета волоса имеют предрасположенность к нечистой силе и магии. Спустя века этот стереотип сохранился и многие до сих пор думают, что рыжие девушки могут навести порчу или предсказать будущее.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Волосы у рыжих не седеют

Этот стереотип переходит из поколения в поколение. Многие думают, что у женщин с огненной шевелюрой нет седых волос. Однако это неправда. Конечно, из-за сильного пигмента у рыжеволосых девушек значительно позже появляется седина, но это не говорит о том, что ее нет.

"Ты что, рыжий?"

Одно из самых распространенных высказываний, которое хотя бы раз в жизни слышал каждый. Обычно оно обозначает то, что человек – странный и отличается от других. Этот стереотип появился из-за того, что людей, которые родились с рыжим цветом волос, редко встретишь на улице и они выделяются среди остальных.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

18 февраля 2024, 20:06
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Майя Мордухович
Клео.ру✓ Надежный источник

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России
Выборы политического лидера РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы
На Руси этот праздник также называли Авдотьей Весновкой. Славяне следили за погодой и радовались весеннему солнышку.

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета
На основе экстракта листьев оливы могут начать производить БАДы, которые помогут бороться с сахарным диабетом второго типа.

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем
В последнее время вопрос о поиске work-life balance становится все актуальнее. Тренд на достигаторство и "успешный успех" этому способствует.

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой
Известная телеведущая оставила трогательное послание. Чудеса да и только!

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой
Тренер назвала слова коллеги в недавнем выпуске программы "Жизнь и судьба" ложными обвинениями.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех