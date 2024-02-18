Певица Слава не смогла завершить ремонт и хочет продать свою квартиру в новостройке

Певица Слава объявила о намерении продать свою квартиру в элитной новостройке. О планах артистки стало известно из нового выпуске квартира "Ты не поверишь!".

Некоторое время назад Слава приобрела эту квартиру как место для уединения после периода истерик и депрессии. "Хотелось спрятаться где-то, убежать. И у меня не было такой квартиры, чтобы можно было как-то забыться", – поделилась певица.

Время шло, ремонт затянулся, поэтому знаменитость была вынуждена корректировать планы. В настоящее время Слава решила продать жилье, поскольку ей больше не требуется это жилье.