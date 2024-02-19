Не так давно на ТНТ стартовало новое ток-шоу "Это нормально?". Его ведущими стали Дмитрий Дибров и Ольга Бузова. Неожиданный тандем двух звезд разбирает вместе с гостями различные ситуации из жизни. Публичное обсуждение тех или иных вопросов помогает зрителям отыскать истину.

Темой первого выпуска стало женское счастье. Для Бузовой этот вопрос, как известно, очень актуален. Теледива не раз признавалась, что все силы отдает работе, а на отношения с мужчиной времени нет. К тому же, по признанию Ольги, болезненные расставания с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и певцом Давой все еще будоражат ее сердце.

Как оказалось, в студию ток-шоу пришла и участница "Битвы экстрасенсов" Лина Джебисашвили. Ольга Бузова обратилась к ней с вопросом о своем будущем. "Что меня ждет в личной жизни?" – спросила ведущая у экстрасенса.

Провидица дала понять, что ждать поп-диве своего счастья осталось недолго. По словам Лины Джебисашвили, через два года у звезды "Дома-2" все устроится. Экстрасенс пояснила, что у Ольги Бузовой рядом будет любящий мужчина и родится ребенок. "У тебя будет доченька", – заявила гостья ток-шоу.

Слова Джебисашвили вызвали неожиданную реакцию: Ольга Бузова не смогла сдержать слез после предсказания от звезды "Битвы экстрасенсов". Соведущая Дмитрия Диброва буквально разрыдалась на глазах у миллионов россиян. Похоже, что поющая ведущая была в шоке от такого предсказания. "Доченька? Я буду любимой?" – переспросила у экстрасенса Бузова.