Изыскано и просто: готовим креветки в сливочном соусе

Как известно, ужин должен быть легким и одновременно питательным и сытным. Как соблюсти баланс? Для решения этого вопроса лучше всего использовать белковые продукты вместе с овощами. Например, вы можете взять морепродукты и, приправив их специями и зеленью, создать настоящий кулинарный шедевр. Предлагаем вам приготовить креветки в сливочном соусе. Такое блюдо станет настоящей находкой для тех, кто следит за своей фигурой и предпочитает легкий ужин. К тому же креветки содержат кладезь витаминов и минералов, которые пойдут только на пользу вашему здоровью.
Для приготовления креветок в сливочном соусе вам понадобится:
- 300 граммов креветок
- 2 зубчика чеснока
- 150 миллилитров сливок
- 80 граммов твердого сыра
- Петрушка
- Оливковое масло
- Хлеб
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Начинаем готовить наши креветки в сливочном соусе. Размороженные очищенные креветки выложите на разогретое масло в сковороде и обжарьте до готовности. Как правило, на это уходит всего несколько минут.
2. Нарежьте чеснок на мелкие кусочки и добавьте к креветкам. Хорошо перемешайте и обжарьте еще пару минут.
3. Натрите сыр на терке. Вместе со сливками добавьте сыр на сковороду к креветкам.
4. Мелко порубите петрушку. Посыпьте готовое блюдо зеленью.
6. Обжарьте на отдельной сковороде пару ломтиков хлеба. Подавайте к столу вместе с креветками в сливочном соусе.
Приятного аппетита! Не забудьте записать рецепт креветок в сливочном соусе, чтобы поделиться им с друзьями и близкими.