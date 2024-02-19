Нутрициолог Мухина назвала плюсы и минусы картофельной диеты

Каких диет только нет. В стремлении к совершенству многие люди готовы днями есть гречку, яблоки и пить кефир. Или...есть картошку. Да, вы не ослышались. Ту самую углеводную пищу, о вреде которой говорят на каждом углу. Как вам такой пример: мужчина похудел на 60 килограммов на картофельной диете. Результаты гастрономических исследований иностранца прокомментировала нутрициолог Елена Мухина.

Австралиец Эндрю Флиндерс Тейлор питался почти год блюдами из популярного корнеплода и похудел, по его словам, со 150 килограммов до 90. Как считает мужчина, такое питание не только помогло ему сбросить лишний вес. Эндрю Тейлор утверждает, что стал чувствовать себя намного здоровее. Однако эксперт не совсем согласна с ним.

Как заявляет нутрициолог, картофель – действительно полезный овощ. В нем много клетчатки и необходимых организму углеводов. Также корнеплод содержит калий и витамины А и С. И все же успех диеты австралийца не в самой картофельной диете, как считает Мухина.





Эксперт отмечает, что любое ограничение в питании, которое позволяет контролировать количество потребляемых калорий, приводит к их дефициту. Это, в свою очередь, ведет к потере веса. При этом монодиета не всегда является полезной.

Как считает нутрициолог, картофельная диета в перспективе не несет с собой ничего хорошего: организм лишается необходимых белков и жиров. Из-за этого может снизиться иммунитет. Не исключено, что на такой диете человек почувствует сильную утомляемость. Также недостаток белка может сильно навредить мышцам – они потеряют тонус. А это впоследствии может нарушить важнейшие метаболические процессы в организме.





Эксперт призывает не впадать в крайности и всегда следить за сбалансированностью рациона. Похудение часто не связано со здоровьем. Это относится и к картофельной диете, заявляет эксперт. Прежде чем ставить эксперименты над своим телом, обязательно проконсультируйтесь с диетологом, пояснила Елена Мухина в интервью изданию WomanHit.