Володина назвала отличия Рыб, рожденных в разные декады

С чем может быть связана разница между представителями одного и того же знака зодиака? Все дело – в планете, которая управляет тем или иным периодом времени. Так, например, знак зодиака Рыбы включает в себя три декады, и у каждой из них имеется свой управитель. Планета меняет характеристики знака под себя. Это, в свою очередь, меняет характер и поведение Рыб.





Как рассказывает астролог Василиса Володина, основные качества Рыб – это чувствительность, мечтательность, интуиция и жизнестойкость. Однако ж, если вы родились в первую декаду знака, то есть в период с 20 по 29 февраля, то вами управляет Сатурн. Это дает определенную огранку характеру людей, рожденных в это время. Такие представители знака всегда контролируют свои эмоции и берут на себя ответственность. Умению заботиться у них можно только поучиться. Из таких Рыб получаются отличные учителя и наставники.

Во вторую декаду знака зодиака Рыбы, то есть с 1 по 10 марта, родились те, кому покровительствует планета Юпитер. Эти представители водного знака щедры и образованы. Они умеют произвести впечатление. Также эти Рыбы отличаются умением влиять на свое окружение. Однако юпитерианцы могут путать реальность с мечтами.





Рожденным с 11 по 20 марта Рыбам покровительствует огненный Марс. Знак зодиака Рыбы в этой ситуации меньше всего похож сам на себя. Самые решительные и энергичные представители знака сосредоточены в этой декаде. Марсианцы наделены лидерскими качествами и смелостью. Такие люди с легкостью пробивают себе дорогу. При этом они нередко попадают в скандальные ситуации и могут проявлять резкость в общении с другими.