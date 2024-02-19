Подбираем стильные стрижки для кудрявых волос

Многие девушки с прямыми волосами завидуют "кудряшкам", считая, что у тех нет никаких проблем с прической. Тогда как сами обладательницы тугих локонов и завитков мучаются, не зная, как оформить шевелюру красиво и стильно.
В тренде этой весны естественность, поэтому девушкам с кудрями предлагается перестать выпрямлять завитки, подаренные природой, и обратить внимание на стильные стрижки. А если применять правильный уход и средства для сохранения и подчеркивания завитков, то красоту вашей прически оценят все. Не забывайте, что правильная расческа – друг девушки: она распутает пряди, не ломая волос.
ПиксиНа кудрявых волосах это идеальная стрижка, чтобы не морочиться с укладкой. Объем и текстура сделают прическу живой и красивой. А придать форму ей можно небольшим количеством средства для фиксации локонов, а остальное эффектно рассыплется по голове само.
СлоиНа прямых и вьющихся волосах стрижки в много слоев смотрятся по-разному. Во втором случае слои уменьшают объем волос снизу и придают им форму и аккуратность. А для укладки не нужны фены и плойки. Просто нанесите после душа средство для формирования завитков или несмываемый кондиционер, а после аккуратно расчешите волосы пальцами. А дальше закутайте волосы в тюрбан и на полчаса забудьте о них. Завитки высохнут и лягут сами.
ЧелкаКакой бы ни была стрижка на вьющейся шевелюре, челка никогда не помешает. Особенно если она удлиненная и уложена нарочито небрежно. Для круглолицых девушек это спасение: такая прическа визуально "вытянет" лицо и сделает образ игривым.
Вечный "боб"Если у вас плотные, четкие завитки, эта стрижка для вас. Она придаст им упругость и объем, а также подчеркнет естественную структуру. Пробор можно менять каждый день, разнообразя прическу.
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