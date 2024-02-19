Подбираем стильные стрижки для кудрявых волос

Многие девушки с прямыми волосами завидуют "кудряшкам", считая, что у тех нет никаких проблем с прической. Тогда как сами обладательницы тугих локонов и завитков мучаются, не зная, как оформить шевелюру красиво и стильно.

В тренде этой весны естественность, поэтому девушкам с кудрями предлагается перестать выпрямлять завитки, подаренные природой, и обратить внимание на стильные стрижки. А если применять правильный уход и средства для сохранения и подчеркивания завитков, то красоту вашей прически оценят все. Не забывайте, что правильная расческа – друг девушки: она распутает пряди, не ломая волос.



Пикси

На кудрявых волосах это идеальная стрижка, чтобы не морочиться с укладкой. Объем и текстура сделают прическу живой и красивой. А придать форму ей можно небольшим количеством средства для фиксации локонов, а остальное эффектно рассыплется по голове само.