Танцевальный трюк Мадонны во время выступления чуть не закончился травмой

Мадонна продолжает свой мировой тур The Celebration Tour, начавшийся еще осенью 2023 года. Он охватывает выступления поп-дивы в городах Америки и Европы. На одном из них, в Сиэтле, с певицей случился казус. Он попал на видео.

Во время исполнения композиции Open your heart Мадонна не смогла удержаться на стуле и упала. Вина тому – потеря равновесия танцором, который страховал королеву мировой поп-музыки во время выступления. В результате танцевальный трюк Мадонны чуть не закончился травмой.

Однако приземлилась поп-дива вполне благополучно. Буквально через несколько секунд после падения Мадонна рассмеялась. А после этого во время продолжающегося танца со стулом она сделала ироничный жест, наклонив голову на руку. Публика в поддержку своей любимицы разразилась хохотом.

Кстати, это не единственный случай, когда Мадонна падала во время своих концертов. Так, например, в 2015 году певица чуть не разбилась при падении со ступенек. Парни из танцевальной группы должны были стянуть с нее плащ, но тесемки, которыми одежда была привязана к артистке, остались завязанными. В итоге после того как за плащ дернули, поп-дива кубарем полетела вниз по ступенькам. Однако после падения она встала и допела композицию.

The Celebration Tour Мадонна продолжит до апреля 2024 года. Финальное выступление певица планирует провести в Мехико.