Есть ли эффективность от двух тренировок в неделю

На Западе существует шутливое обозначение для тех, кто предпочитает активно двигаться лишь по выходным – "воины выходного дня". Долгое время такой стиль жизни подвергался критике из-за риска травм и отсутствия полноценных фитнес-преимуществ. Однако недавние исследования показали, что тренировки выходного дня могут оказаться не такими бесполезными.

ПОЛЬЗА "ВЫХОДНЫХ" ТРЕНИРОВОК

Исследование, проведенное специалистами из Массачусетского технологического института выявило закономерность: физическая активность, распределенная как в течение всей недели, так и сосредоточенная в выходные дни, одинаково эффективно уменьшает вероятность развития инфарктов и сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни.





НА ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ВЫБИРАЕТ ТРЕНИРОВКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

1. Уделяйте внимание подготовке и восстановлению вашего тела вне зависимости от частоты занятий. Помните, что подходить к спорту нужно с умом;

2. Ваш распорядок занятий в выходные не обязан быть истощающим. Даже если это единственное время для физических упражнений;

3. Не стоит пренебрегать качественной спортивной экипировкой. Надежная и комфортная защита поможет избежать возможных повреждений и повысит эффективность тренировок выходного дня;

4. Осознайте свои физические возможности. Важно снижать интенсивность упражнений, если появляется боль;

5. Наконец, не следует винить себя за то, что тренировок может быть слишком мало. Главное – это постоянство и развитие.

Таким образом, тренировки выходного дня могут быть эффективными, если учесть вышеописанные аспекты. Важно создать правильную программу тренировок, обзавестись полезными привычками и сохранять постоянство.